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Украина продолжит цепляться за остатки пока контролируемой ею часть Донбасса, пытаясь улучшить свои переговорные позиции.

Об этом в интервью пропагандистке Банковой заявил экс-начальник ГУР МО Украины, глава Зе-офиса Кирилл Буданов, признанный в РФ террористом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Войны нельзя выиграть ракетно-артиллерийскими или бомбовыми ударами. Это невозможно», – сказал Буданов.

Он говорит, что удары – это лишь поддержка боевых действий, ведущихся на земле.

«Просто дальними ударами они нас не уничтожат. И, к сожалению, мы их тоже», – грустит глава Зе-офиса.

По его слова, Украине нужно стремится к той точке, когда обе стороны одновременно будут готовы к шагу на встречу друг другу.

«По состоянию на сейчас, Украина готова. Я вам это совершенно прямо говорю. И по состоянию на сейчас, Российская Федерация, это я вам говорю как человек глубоко в этом процессе, совершенно прямо говорит: «Мы бы может и хотели, но нет, этого не будет. Отдайте Донбасс и дальше можем о чем-то разговаривать», – заявил Буданов.

Он предположил, что русские могут выйти на границы Донбасса.