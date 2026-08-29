Буданов: «К сожалению, мы не уничтожим Россию дальними ударами»

Игорь Шкапа.  
29.08.2026 14:26
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина продолжит цепляться за остатки пока контролируемой ею часть Донбасса, пытаясь улучшить свои переговорные позиции.

Об этом в интервью пропагандистке Банковой заявил экс-начальник ГУР МО Украины, глава Зе-офиса Кирилл Буданов, признанный в РФ террористом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина продолжит цепляться за остатки пока контролируемой ею часть Донбасса, пытаясь улучшить свои переговорные...

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«Войны нельзя выиграть ракетно-артиллерийскими или бомбовыми ударами. Это невозможно», – сказал Буданов.

Он говорит, что удары – это лишь поддержка боевых действий, ведущихся на земле.

«Просто дальними ударами они нас не уничтожат. И, к сожалению, мы их тоже», – грустит глава Зе-офиса.

По его слова, Украине нужно стремится к той точке, когда обе стороны одновременно будут готовы к шагу на встречу друг другу.

«По состоянию на сейчас, Украина готова. Я вам это совершенно прямо говорю. И по состоянию на сейчас, Российская Федерация, это я вам говорю как человек глубоко в этом процессе, совершенно прямо говорит: «Мы бы может и хотели, но нет, этого не будет. Отдайте Донбасс и дальше можем о чем-то разговаривать», – заявил Буданов.

Он предположил, что русские могут выйти на границы Донбасса.

«И идут дальше, если не будут созданы благоприятные условия, и я надеюсь, они будут созданы до того, как они смогут физически дойти. В этом и есть наша задача – сделать максимальное давление, чтобы создать хоть более-менее какую-нибудь сильную позицию для нас или позицию, в которой уже можно говорить на равных», – резюмировал Буданов.

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English version :: Читать на английском Буданов: «К сожалению, мы не уничтожим Россию дальними ударами»

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