Будем бить по России британскими ракетами, а потом начнем вторжение, – невменяемая Зе-обслуга

Анатолий Лапин.  
01.09.2026 11:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 696
 
Дзен


Украине нужно перетерпеть активизировавшиеся удары ВС РФ, бить по русским британскими ракетами, а после, дождавшись момента, осуществить очередное вторжение на территорию России.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий Зе-офис политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Москва сейчас пытается демонстрировать силу, Москва сейчас не собирается вести переговоры. И как тогда поступать?

А действовать нужно соответствующим образом – демонстрировать силу Москве. Надо усиливать санкционное давление против России, нужно демонстрировать реальное противодействие российским диверсионным атакам, нужно больше помогать Украине, в частности, предоставление Украине ракетного оружия, Россию это явно беспокоит.

И вот такие исторические заявления, в частности, со стороны Марии Захаровой в сторону британцев – вы сказали, что будете уничтожать склады, да? Ответ был абсолютно правильный, буквально позавчера, если не ошибаюсь, удар по бункеру в Донецке. Это с использованием Storm Shadow, потому что это как раз противобункерная ракета, и она очень удачно была применена. Вот так нужно отвечать Москве.

К сожалению, сейчас сценарий номер один – это эскалация. Эскалация войны и движущей силой этой эскалации является Москва. И потому, как и в 22-м году, и несколько раз позже, нам нужно выстоять, остановить новую попытку российских атак, а затем и контратаковать, когда будут возможности, а думаю, что они будут. В частности, возможности для контратак по российской территории», – заявил Фесенко.

Читайте также: Десант в Крым, удары по Кремлю или новый Курск – в Киеве перечислили, на что еще способны

English version :: Читать на английском Будем бить по России британскими ракетами, а потом начнем вторжение, – невменяемая Зе-обслуга

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора