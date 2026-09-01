Украине нужно перетерпеть активизировавшиеся удары ВС РФ, бить по русским британскими ракетами, а после, дождавшись момента, осуществить очередное вторжение на территорию России.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий Зе-офис политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Москва сейчас пытается демонстрировать силу, Москва сейчас не собирается вести переговоры. И как тогда поступать?

А действовать нужно соответствующим образом – демонстрировать силу Москве. Надо усиливать санкционное давление против России, нужно демонстрировать реальное противодействие российским диверсионным атакам, нужно больше помогать Украине, в частности, предоставление Украине ракетного оружия, Россию это явно беспокоит.

И вот такие исторические заявления, в частности, со стороны Марии Захаровой в сторону британцев – вы сказали, что будете уничтожать склады, да? Ответ был абсолютно правильный, буквально позавчера, если не ошибаюсь, удар по бункеру в Донецке. Это с использованием Storm Shadow, потому что это как раз противобункерная ракета, и она очень удачно была применена. Вот так нужно отвечать Москве.

К сожалению, сейчас сценарий номер один – это эскалация. Эскалация войны и движущей силой этой эскалации является Москва. И потому, как и в 22-м году, и несколько раз позже, нам нужно выстоять, остановить новую попытку российских атак, а затем и контратаковать, когда будут возможности, а думаю, что они будут. В частности, возможности для контратак по российской территории», – заявил Фесенко.