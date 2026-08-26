Эскалация боевых действий со стороны Украины не ограничится налётами по НПЗ и маркетплейсам. Возможны попытки вторжения на российскую территорию.

Об этом в эфире UkrLife заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по заявлениям российской стороны, они уже несколько раз сорвали несколько операций по типу «Паутина». Операции атаками FPV-дронов каких-то российских стратегических объектов.

Возможно, Украина может провести какие-то символические вещи в отношении Крыма, в том числе высадки десанта в Крыму, на косу.

Не думаю, что есть силы для большого контрнаступления. Сейчас контрнаступления практически большие никому не доступны – ни россиянам, ни нам из-за этой глубокой прозрачности фронта, к линии фронта надо идти неделю. Резервы сконцентрировать практически невозможно в 20-40-километровой полосе.

Может быть, новая операция а-ля Курска, особенно на незатронутых до сих пор направлениях. Тех направлениях, где не было боев, где нет больших разрушений, инфраструктуры и всего остального, куда легче перебросить войска. Ну и интенсификация ударов по России в целом.

Еще есть Москва, Кремль, адрес все знают. Помним, что в 2022 году украинские дроны уже прилетали в Кремль. Думаю, что будет много демонстративных вещей, которые должны и дальше поддерживать мнение о том, что Украина не проигрывает, Россия не выигрывает эту войну – и внутри Украины, и для внешних наблюдателей», – перечислил Бортник.