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Во время предстоящей встречи с руководством Китая Дональд Трамп будет шантажировать его проблемами с поставками ближневосточной нефти. Так Вашингтон рассчитывает добиться давления Пекина на Россию с целью прекращения СВО.

Об этом в интервью обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы контролируем большую часть нефти, которая идет в Китай. Мы можем сказать: «Если мы хотим открыть рынок нефти и гарантировать экономическую стабильность, вы должны давить на Россию по поводу Украины». Надеюсь, Трамп воспользуется фактором ближневосточной нефти, чтобы заставить Си прекратить столь тесное сотрудничество с Россией. То же самое касается Северной Кореи. Мы бы предпочли, чтобы Ким Чен Ын не помогал русским войсками, баллистическими ракетами и МБР. Он должен прекратить это. Так что эта игра будет с Си Цзиньпином: «Мы сделаем это для вас по поводу нефти, если вы сделаете это в отношении России и Украины». Здесь будет взаимосвязь», – заявил Келлог.

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