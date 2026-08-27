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Между Россией и Украиной была договоренность не наносить удары по военному параду, который прошел в Киеве 24 августа на «день незалежности».

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот упомянули, что договорились американцы с нашими, чтобы не били по Москве и Петербургу в это время, вообще по северу России. Так я обращу внимание, россияне в эти дни – 23-го, 24-го, не били по Киеву», – сказал политолог.

Он считает, что Россия пошла на это по причине того, что Украина не предпринимала попыток атаковать Парад Победы в Москве в этом году. Правда, забыв добавить, что тогда именно Россия публично объявила о перемирии.