«Были договоренности»: Зе-политолог об отсутствии ударов по «шабашу незалежности» в Киеве
Между Россией и Украиной была договоренность не наносить удары по военному параду, который прошел в Киеве 24 августа на «день незалежности».
Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Вот упомянули, что договорились американцы с нашими, чтобы не били по Москве и Петербургу в это время, вообще по северу России. Так я обращу внимание, россияне в эти дни – 23-го, 24-го, не били по Киеву», – сказал политолог.
Он считает, что Россия пошла на это по причине того, что Украина не предпринимала попыток атаковать Парад Победы в Москве в этом году. Правда, забыв добавить, что тогда именно Россия публично объявила о перемирии.
«Это паритетная договорённость. Кстати, очень хорошо, что хотя бы иногда точечно, но могут об этом договариваться. На самом деле, сохранение таких переговорных каналов, пусть это временные, локальные договорённости, очень важно на перспективу», – заявил Фесенко.
English version :: Читать на английском «Были договоренности»: Зе-политолог об отсутствии ударов по «шабашу незалежности» в Киеве