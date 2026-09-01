Соединенным Штатам нет никакого дела до происходящего на Украине, но они продолжают толкать Киев под ядерный удар со стороны России, что является полным безумием.

Об этом в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону заявил экс-директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ставки слишком высоки. Мы подталкиваем ядерную державу, одну из крупнейших в мире, у которой больше всего ядерного оружия, которая является крупнейшим в мире производителем природных ресурсов и обладает огромной территорией, к тому, что они чувствуют необходимость применить ядерное оружие. И это ни в коем случае не оправдание для Путина и так далее. Но зачем мы их подталкиваем? Какая нам от этого выгода? На самом деле, я бы сказал, что война на Украине и контроль над Донбассом не имеет значения ни для кого в Америке. Спорный вопрос, имеет ли это значение для кого-то в Европе, кто находится далеко от границ? Для нас это точно не имеет значения, но мы за это платим. Но если всё пойдёт не так, если наши расчёты окажутся совершенно неверными, если Путина не удастся сдержать, или если по какой-то причине сторонники жёсткой линии в России возьмут верх или получат больше влияния на Путина, и он применит ядерное оружие или ограниченное ядерное оружие, то, знаете, что тогда будет? Если мы или израильтяне применим ограниченное ядерное оружие на территории Ирана, какой сигнал это подаст Путину? Путин скажет: «О, понятно! Америка, если вы устанавливаете новые нормы, то я вас услышал. Это новые нормы, теперь я применю их в Киеве» И что тогда будет? И ради чего всё это в конечном счёте? Какая от этого выгода? Что мы получим? Это абсолютное безумие!» – заявил Кент.

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