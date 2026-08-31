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В ближайшее время Украину ждёт удар несколькими «Орешниками», который станет последним испытанием этих ракет перед применением против НАТО.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Европе ноют, что они проигрывают, но они будут устанавливать стандарты и говорить с вами с позиции силы. Что же, вот вам позиция силы: по просочившейся информации, Россия предупредила Вашингтон о готовящихся запусках нескольких баллистических ракет. Я думаю, Европе стоит воспринять это как последнее серьёзное предупреждение. Предполагается, что на Украину очень скоро обрушится не один «Орешник», а целый залп. Скажу просто, чтобы Запад понял: Россия строит где-то от 20 до 50 «Орешников» в месяц, а, может быть, и больше на данный момент. Они поставлены на конвейер массового производства. Эй, Америка, сколько «Пэтриотов» ты можешь построить? Хотя они всё равно не смогут сбить «Орешник». Америка собирает вручную, как ремесленник, свои «Пэтриоты», которые промахиваются примерно столько же, сколько перехватывают», – сказал Крапивник.