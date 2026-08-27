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Одурманенные Зе-пропагандой украинцы напрасно радовались видео с горящими маркетплейсами в России. В ответ русские методично выносят крупные логистические и торговые центры, а также «минусует» энергетику в преддверии зимы.

Об этом в эфире радио UAChicago заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы очень радуемся огромным, успешным нашим дипстрайкам по территории России… Как раз это по большей части британские дроны, очень-очень меткие… Но всякие мечты имеют свойство никогда не сбываться. Чтобы мечта стала планом, задачей, для того нужно все же немного дружить с реальностью и более приземленно смотреть на эти все вещи. Четко видеть свои возможности, четко видеть потолок своих возможностей. Четко видеть минусы, в которых мы находимся, а минусы триллионные. Потому что каждый день минус «Эпицентр», крупных бизнесов скоро не будет. Так же какие-то логистические склады, инфраструктура будет вся, энергетика уже заминусована, как цель на зиму, что уже людей пугают блэкаутами и так далее. Все равно нужно расценивать реальность положения дел, а не просто жить в представлениях о том, как сильны мы должны быть в будущем», – заявил Дроздов.

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