Чему радуетесь? Каждый день минус склад, энергетику «заминусовали»! – львовский телеведущий

Анатолий Лапин.  
27.08.2026 11:07
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2735
 
Дзен, Сюжет дня, Украина, Экономика коллапса, Энергетика


Одурманенные Зе-пропагандой украинцы напрасно радовались видео с горящими маркетплейсами в России. В ответ русские методично выносят крупные логистические и торговые центры, а также «минусует» энергетику в преддверии зимы.

Об этом в эфире радио UAChicago заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Одурманенные Зе-пропагандой украинцы напрасно радовались видео с горящими маркетплейсами в России. В ответ русские...

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«Когда мы очень радуемся огромным, успешным нашим дипстрайкам по территории РоссииКак раз это по большей части британские дроны, очень-очень меткие…

Но всякие мечты имеют свойство никогда не сбываться. Чтобы мечта стала планом, задачей, для того нужно все же немного дружить с реальностью и более приземленно смотреть на эти все вещи. Четко видеть свои возможности, четко видеть потолок своих возможностей.

Четко видеть минусы, в которых мы находимся, а минусы триллионные. Потому что каждый день минус «Эпицентр», крупных бизнесов скоро не будет. Так же какие-то логистические склады, инфраструктура будет вся, энергетика уже заминусована, как цель на зиму, что уже людей пугают блэкаутами и так далее.

Все равно нужно расценивать реальность положения дел, а не просто жить в представлениях о том, как сильны мы должны быть в будущем», – заявил Дроздов.

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