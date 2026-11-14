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Сбитые ПВО РФ на днях четыре американские ракеты Rusty Dagger – свидетельство, что России нужно уже сейчас серьёзнейшим образом готовиться к отражению массированных атак этим оружием.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти ракеты разрабатывали специально для Украины. В техническое задание входило условие, что тот, кто выиграет конкурс, одолжен уметь за первый год произвести тысячу штук. И тут в дело вступили монстры мирового ВПК. Это тебе не ракета «Фламинго». Тут действительно на тысячу сразу счёт идёт», – сказал эксперт.

Соведущий отметил, что в будущем приостановкой поставок этих ракет можно влиять на этапы в переговорном процессе, плюс регулировать их дальность.

«Я рассматриваю эти четыре штуки как войсковые испытания. Обкатать ракеты в бою — это для военных дорого стоит. Пока, как я понимаю, американцы их испытывают. Но когда всё это закончится – что? Три с половиной тысячи штук сразу вручат украинцам, и понеслось?» – добавил Ширяев.

Он подчеркнул, что военное искусство и стратегия говорят о том, что всегда надо готовиться к самому плохому сценарию.

«Готовиться максимально, отрабатывать ПВО, способы защиты, в том числе пассивную защиту. Эти ракеты не мощные. У них боеголовка не бог весть какая, это тебе не «Томагавк». Если ты защитился какими-нибудь решётками мощными, она взорвётся на решётке, приблизительно такой же эффект будет, как от БПЛА. Могут разные быть способы. Ну, и радиоэлектронной борьбы и так далее, – всё это надо готовить заранее», – советовал эксперт.

Он аргументировал свои призывы так: