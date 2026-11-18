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Война приняла такую форму, что куда больший эффект будет от дополнительного притока дронов, чем от мобилизации людей.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А зачем нам мобилизация, если сегодня беспилотные системы делают львиную долю работы? Если раньше штурмовая группа шла, группа огневой поддержки должна идти, нести на себе там боеприпасы, пулемёты, гранатомёты, противотанковые комплексы, то сейчас это всё делают коптеры. Сейчас один человек — это штурмовая группа. А всё остальное коптеры делают. Давайте объявим мобилизацию коптеров! Если мы сейчас объявим в каждом регионе… в каждом регионе – не сколько человек должно быть призвано или должно прийти на СВО, а сколько коптеров должно прийти с региона на СВО вместе с этими людьми. Как казаки раньше с конями приходили, со своими саблями, никто им в казачьих подразделениях не выдавал им ничего», – предложил военкор.

«Давайте так, пускай там город районной категории, там ведь существуют же какие-то планы для того, чтобы люди шли на СВО добровольцами и всё остальное. А сделайте не людей, а коптеров. Вот, полгода призывайте только коптеры. На одного человека тысячу коптеров. Вот и всё. И не надо 12 «лимонов» платить за гибель человека, 3 «лимона» за ранение», – аргументировал Сладков.

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