«Давайте тесно сотрудничать» – Борис Джонсон агитирует Индию выступить против России

Игорь Шкапа.  
26.08.2026 18:59
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Украина


Индия исторически поддерживает тесные отношения с Россией, но теперь ей следует переосмыслить свою позицию.

Об этом в ходе выступления, организованного индийской деловой газетой The Economic Times, заявил экс-премьер Британии Борис Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Индия исторически поддерживает тесные отношения с Россией, но теперь ей следует переосмыслить свою позицию....

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«Чем быстрее и сильнее мы сможем надавить на Путина — я понимаю, что Индия находится в особом положении в этом вопросе, но всё же: чем мощнее будет давление и чем скорее мы это сделаем, тем лучше», – агитировал Джонсон.

Он поделился подробностями своей беседы с покойной королевой Елизаветой II, с которой обсуждал, как трудно убедить индийцев выступить против России.

«Это было незадолго до её кончины. Она мгновенно отреагировала: «О да, помню, в 1952 году я разговаривала с премьер-министром [Индии]. И он сказал: «Ваше Величество, Индия, по сути, всегда будет на стороне России». Некоторые вещи не меняются. Они просто таковы, какие есть. Не знаю, согласны ли вы с таким анализом, но меня это очень впечатлило », – рассказал экс-премьер.

С одной стороны, он признал, что «нужно исходить из исторических реалий», но в то же время призвал Индию выступить против России.

«Не думаю, что всё это закончится без усиления давления на Россию, и, честно говоря, мне бы очень хотелось, чтобы Индия действовала активнее – в конце концов, это и наша вина, как и во многих других случаях.

Но я бы хотел увидеть более тесное военное сотрудничество между Индией и Великобританией, а также между Индией и США. Думаю, это было бы гораздо разумнее», – уговаривал Джонсон.

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