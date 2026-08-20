Даже без Зеленского Украина стремительно дрейфует в сторону полицейского государства – Небоженко

Игорь Шкапа.  
20.08.2026 23:26
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина


Украина поступательно движется к еще большему ужесточению политического режима.

Об этом в интервью журналисту Николаю Фельдману заявил киевский политолог Виктор Небоженко, работающий на экс-премьера Юлию Тимошенко, конфликтующую в режимом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина поступательно движется к еще большему ужесточению политического режима. Об этом в интервью журналисту...

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Ведущий заметил, что у [диктатора] Владимира Зеленского не остается выбора в нынешней ситуации, кроме того, чтобы ужесточать репрессии внутри страны, включая своих политических конкурентов.

«На нём, скорее, вот эта вот турбулентность будет больше всего отражаться. Поэтому, соответственно, ему остаётся единственный вариант – это зажимать власть, делать свою абсолютную власть ещё более абсолютной, цементировать», – сказал Фельдман.

Политолог подчеркнул, что дело не только в Зеленском.

«Сама Украина дрейфует в сторону полицейской государственности. Вот в чём дело. Я не знаю, почему после 30 лет вот такой расслабухи всё идёт к ужесточению, ограничению, алгоритмам каким-то жёстким, нормированию.

Вот в эту сторону идёт. И это не просто там патриотизм и не просто желание Зеленского. Это совпадает его политический интерес в укреплении власти с некой эволюцией украинской государственности. Ну вот на этом печальном выводе я хотел бы остановиться», – резюмировал Небоженко.

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English version :: Читать на английском Даже без Зеленского Украина стремительно дрейфует в сторону полицейского государства – Небоженко

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