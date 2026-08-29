Даже Буданов осознал, что союзники Украины не питают добрососедских чувств к Украине

Игорь Шкапа.  
29.08.2026 14:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Украина, Экономика


Европейские страны не станут помогать Украине наращивать свои экономические возможности.

Об этом в интервью пропагандистке Банковой заявил экс-начальник ГУР МО Украины, глава Зе-офиса Кирилл Буданов, признанный в РФ террористом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские страны не станут помогать Украине наращивать свои экономические возможности. Об этом в интервью...

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Мосейчук начала плакаться, что Европа рассматривает Украину как сырьевой придаток.

Буданов согласился, приведя в пример ситуацию с мукомольными заводами, сказав, что их на Украине очень мало – зерно в основном уходит за границу, откуда потом импортируется изготовленная их него продукция.

«Это ненормально просто. И понятно, что те страны, которые сделали эту индустрию, построили, они точно против того, чтобы мы делали свои мукомольные заводы. Для них просто прямая финансовая потеря… Поэтому понятно, что они будут делать все для не то, чтобы уничтожения нас, а для защиты своего интереса, бизнеса», – говорит глава Зе-офиса.

Мосейчук недовольно заметила, что здесь и не пахнет добрососедскими отношениями.

«Никакого добрососедства. Послушайте, добрососедство есть там, где это выгодно. Это утверждение, с которым живу я. Я не встречал, честно говоря, много исторических примеров. Эпизодическое есть, а так, чтобы на постоянной основе, когда два конкурента, прямые конкуренты друг друга просто помогают друг другу», – признал Буданов.

По его словам, обещания европейцев принять Украину в ЕС могут быть искренними, но проблему он видит в сроках реализации, а потому требует, чтобы при заключении мирных договоренностей было прописано незамедлительное вступление в Евросоюз.

Он считает, что против этого не станет возражать Россия.

«По Евросоюзу [в отличие от НАТО] – нет. Это не проблема для них», – считает Буданов.

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