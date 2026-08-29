Устаревшие винтовые дроны «Герань» теперь отправляются в подразделения российской армии для использования на самой линии фронта.

Об этом на своём канале заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Индустрия производства винтовых дронов в России развилась до того, что их производят десятками тысяч в месяц. И они где-то накапливается, потому что количество налётов винтовых дронов резко сократилось.

Очень важно обратить внимание на многочисленные видео, как винтовые «Герани» используют не для ударов далеко в тылу, а прямо на фронте. То есть, их используют как РСЗО, артиллерию, средства воздушного нападения переднего края», – сказал Ширяев.