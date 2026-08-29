Для устаревших «Гераней» вместо Киева нашли новые цели

Максим Столяров.  
29.08.2026 13:08
  (Мск) , Москва
Просмотров: 4984
 
Вооруженные силы, Киев, Украина


Устаревшие винтовые дроны «Герань» теперь отправляются в подразделения российской армии для использования на самой линии фронта.

Об этом на своём канале заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Устаревшие винтовые дроны «Герань» теперь отправляются в подразделения российской армии для использования на самой...

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«Индустрия производства винтовых дронов в России развилась до того, что их производят десятками тысяч в месяц. И они где-то накапливается, потому что количество налётов винтовых дронов резко сократилось.

Очень важно обратить внимание на многочисленные видео, как винтовые «Герани» используют не для ударов далеко в тылу, а прямо на фронте. То есть, их используют как РСЗО, артиллерию, средства воздушного нападения переднего края», – сказал Ширяев.

«И оказалось, что это очень точная вещь. Там, на переднем крае, обеспечена хорошая видеосвязь, оператор отлично видит картинку. И в результате, начинаются удары по пунктам временного размещения украинской армии, по блиндажам, по скоплениям личного состава и техники.

Винтовые «Герани» просто отодвинулись с тыла на фронт. И уж если их производят, то это самый оптимальный способ их использования сейчас, пока их полностью не заменили на реактивные», – добавил эксперт.

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