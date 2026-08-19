США ждёт повторение вьетнамского провала на Украине, когда американское общество поймет, что СМИ и политики ему врали.

Об этом профессор истории в университете Аризоны Дэвид Гиббс заявил в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дизену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

« Мы все время твердили: Украина побеждает . Я считаю, что в какой-то момент украинская армия просто не выдержит натиска превосходящих ее сил России . И когда это произойдет, может случиться то же, что и во Вьетнаме, когда доверие к людям, делающим заявления, просто рухнет. А вместе с этим рухнет и общественная поддержка войны . Я надеюсь, что так и будет», – сказал Гиббс.

Он считает такой вариант благоприятным для Запада, потому что альтернатива ему – ядерный конфликт.

«Европейские элиты, в том числе, военные, начинают верить в собственную пропаганду. Возможно, они действительно верят, что Россию можно победить в военном отношении, что можно свергнуть Путина, привлечь его к ответственности в Гааге, развалить Россию на части…

Я надеюсь, что я ошибаюсь, и они просто нагло врут. Но если они не врут, они будут очень неохотно идти не деэскалацию, если только их к этому не вынудит общественность»,- сказал Гиббс.