Для Запада лучше, чтоб Украина проиграла – американский профессор

Елена Острякова.  
19.08.2026 13:21
  (Мск) , Москва
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США ждёт повторение вьетнамского провала на Украине, когда американское общество поймет, что СМИ и политики ему врали.

Об этом профессор истории в университете Аризоны Дэвид Гиббс заявил в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дизену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Мы все время твердили: Украина побеждает. Я считаю, что в какой-то момент украинская армия просто не выдержит натиска превосходящих ее сил России. И когда это произойдет, может случиться то же, что и во Вьетнаме, когда доверие к людям, делающим заявления, просто рухнет.  А вместе с этим рухнет и общественная поддержка войны. Я надеюсь, что так и будет», – сказал Гиббс.

Он считает такой вариант благоприятным для Запада, потому что альтернатива ему – ядерный конфликт.

«Европейские элиты, в том числе, военные, начинают верить в собственную пропаганду. Возможно, они действительно верят, что Россию можно победить в военном отношении, что можно свергнуть Путина, привлечь его к ответственности в Гааге, развалить Россию на части…

Я надеюсь, что я ошибаюсь, и они просто нагло врут. Но если они не врут, они будут очень неохотно идти не деэскалацию, если только их к этому не вынудит общественность»,- сказал Гиббс.

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