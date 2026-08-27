Пока банда Зеленского «кошмарит» Крым, передовые подразделения ВСУ испытывают жесточайший дефицит дронов.

Об этом на канале «Liberty UA» заявил бывший командир 4-го батальона 108-й бригады ТРО Дмитрий Глущенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основная проблема сейчас – это даже не война, а коррупция и неэффективность. Во время войны 80% создаётся из-за организационной работы наших старых командиров, и коррупции.

Потому что, когда идёт штурм, а у меня 1-2 дрона на позициях, и я не могу пацанов ничем прикрыть. Хотя экипажи есть. Но я просто смотрю, как продвигается враг, и могу только пытаться просить помощи соседей», – сказал Глущенко.