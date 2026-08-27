«Дронов нет. Только смотрим, как продвигаются русские» – офицер ВСУ

Вадим Москаленко.  
27.08.2026 09:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2215
 
Вооруженные силы, Дзен, Сюжет дня, Украина


Пока банда Зеленского «кошмарит» Крым, передовые подразделения ВСУ испытывают жесточайший дефицит дронов.

Об этом на канале «Liberty UA» заявил бывший командир 4-го батальона 108-й бригады ТРО Дмитрий Глущенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока банда Зеленского «кошмарит» Крым, передовые подразделения ВСУ испытывают жесточайший дефицит дронов. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Основная проблема сейчас – это даже не война, а коррупция и неэффективность. Во время войны 80% создаётся из-за организационной работы наших старых командиров, и коррупции.

Потому что, когда идёт штурм, а у меня 1-2 дрона на позициях, и я не могу пацанов ничем прикрыть. Хотя экипажи есть. Но я просто смотрю, как продвигается враг, и могу только пытаться просить помощи соседей», – сказал Глущенко.

«Я – как попрошайка, занимался не корректировкой огневой работы, а тем, что постоянно просил помощи у разных бригад.

Или, когда я получаю 30 дронов на оптике, с большим риском завожу на позиции – а они все 30 – не боеготовые. А у меня идут штурмовые группы, и я ничем не могут помочь нашей пехоте. Вот это наша проблема», – подытожил выступающий.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Дронов нет. Только смотрим, как продвигаются русские» – офицер ВСУ

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора