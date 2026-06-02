Два-три года войны, о которых говорит Зеленский, окончательно похоронят Украину – философ Дацюк

Ещё пару лет, и будут разбиты все оставшиеся города, а Украина выйдет из войны, в лучшем случае, сельскохозяйственным государством.

Об этом на канале «Суперпозиция» заявил украинский философ Сергей Дацюк, горячо поддерживавший госпереворот в 2014 году, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда нам говорят, что президент предлагает два-три года войны, чтобы вы понимали, два-три года войны – это обрушение оставшихся городов Украины. Мы выйдем из войны, в лучшем случае, сельскохозяйственным государством. [Часть сельхоз земель оккупировано] – поэтому я и говорю: «в лучшем случае», а то и этого не будет… Люди же думают, что есть какие-то у нас разработки, а они есть в военных технологиях, и они думают, что так дальше и будет. Ребята, без городов это всё не потянет, вы это удержите, пока вам Европа даёт деньги. Когда закончится война, вам не будут давать деньги на военные дела, вам дают сейчас, потому что идёт война. Когда закончится война, вам не будут давать на это деньги, соответственно, это не будет военным или индустриальным локомотивом. У вас это есть, потому что вам дают деньги, и пока у вас есть города, на которые можно опереться. Если города будут уничтожены, а вам на это перестанут давать деньги, ВПК не выступит локомотивом экономики», – сказал Дацюк.

«Мы идём именно туда, где Россия репарации не платит, а Европа больше не оплачивает наш ВПК. А промышленности нет, потому что города разгромлены. Вот, мы идём туда», – объяснял укро-философ.

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