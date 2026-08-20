Джей Ди Вэнс и не думал спасать танкеры с российской нефтью от украинских атак – Хелмер
Запрет от США для Украины на обстрелы объектов Каспийского трубопроводного консорциума не распространяется на танкеры, которые заправляются российской нефтью на терминалах КТК в Новороссийске.
Об этом бывший советник администрации президента США Джимми Картера Джон Хелмер заявил в интервью иранскому ученому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украинцы сейчас заявляют, что по договоренности с Вэнсом (вице-президент США – ред.) они должны были приостановить атаки на нероссийские суда, перевозящие нероссийскую продукцию.
Имеется ввиду казахская нефть, которая поступает на этот терминал. Но произошло следующее. Украинский беспилотник атаковал греческий танкер», – сказал Хелмер.
Он не считает это нарушением американского запрета.
«У Зеленского нет причин игнорировать подобные просьбы США. Суть в том, что разведданные о том, какая нефть была загружена на борт танкера, настолько точны и надежны, что украинцы смогли нацелиться на судно, перевозившее российскую нефть с нероссийского терминала», – сказал Хелмер.
КТК принадлежит, в том числе, крупнейшим американским, британским, нидерландским и итальянским компаниям: Chevron Caspian Pipeline Consortium Company, LUKARCO B.V., Mobil Caspian Pipeline Company, BG Overseas Holding Limited, Eni International N.A. N.V., Oryx Caspian Pipeline LLC.
12 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс лично передал украинскому узурпатору Владимиру Зеленскому требование Вашингтона прекратить удары по танкерам и инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
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