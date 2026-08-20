Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запрет от США для Украины на обстрелы объектов Каспийского трубопроводного консорциума не распространяется на танкеры, которые заправляются российской нефтью на терминалах КТК в Новороссийске.

Об этом бывший советник администрации президента США Джимми Картера Джон Хелмер заявил в интервью иранскому ученому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Украинцы сейчас заявляют, что по договоренности с Вэнсом (вице-президент США – ред.) они должны были приостановить атаки на нероссийские суда, перевозящие нероссийскую продукцию. Имеется ввиду казахская нефть, которая поступает на этот терминал. Но произошло следующее. Украинский беспилотник атаковал греческий танкер», – сказал Хелмер.

Он не считает это нарушением американского запрета.

«У Зеленского нет причин игнорировать подобные просьбы США. Суть в том, что разведданные о том, какая нефть была загружена на борт танкера, настолько точны и надежны, что украинцы смогли нацелиться на судно, перевозившее российскую нефть с нероссийского терминала», – сказал Хелмер.

КТК принадлежит, в том числе, крупнейшим американским, британским, нидерландским и итальянским компаниям: Chevron Caspian Pipeline Consortium Company, LUKARCO B.V., Mobil Caspian Pipeline Company, BG Overseas Holding Limited, Eni International N.A. N.V., Oryx Caspian Pipeline LLC.

12 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс лично передал украинскому узурпатору Владимиру Зеленскому требование Вашингтона прекратить удары по танкерам и инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).