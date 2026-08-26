Экономист: Россия быстро восстановит склады маркетплейсов – и они будут уже с защитой
Удары ВСУ по складам российских маркетплейсов не принесут ожидаемого эффекта – социального недовольства, потому что эта инфраструктура легко восстановится.
Об этом научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил РБК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Эффект по маркетплейсам приведет к ограничениям на этот год, но будет менее глубоким и болезненным для экономики, чем атаки на НПЗ. Для того, чтобы восстановить НПЗ нужно больше денег и времени, чем для того, чтобы восстановить складское логистическое хозяйство. Это один из самых легко восстанавливаемых элементов экономики», – сказал Кузьминов.
Он признал, что ВСУ грамотно выбрали чувствительные объекты для своих атак, ведь доля маркетплейсов в ВВП страны составляет порядка 10%.
Однако российская платформенная экономика не монополизирована. Некоторые игроки на этом рынке используют чужие склады, также есть производители, которые не хотят делиться и продают свою продукцию через интернет сами, что делает их неуязвимыми для атак.
«В конечном счете, горизонт этого противостояния будет определяться тем, как быстро перестроится защита инфраструктуры, по которой наносятся атаки. В случае маркетплейсов инфраструктура очень быстро воспроизводима. Склад построить проще, чем завод. Это будет быстрее в два раза.
Мы можем себе представить, что новые варианты складов будут строиться такими же большими, но защищенными от атак с воздуха; в виде отдельных модулей 100 на 100 метров с промежутками между ними. Поэтому попадание по одному из них будет производить в 10 раз меньше эффект, чем в огромные единые здания», – сказал Кузьминов.
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