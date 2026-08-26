Удары ВСУ по складам российских маркетплейсов не принесут ожидаемого эффекта – социального недовольства, потому что эта инфраструктура легко восстановится.

Об этом научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил РБК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эффект по маркетплейсам приведет к ограничениям на этот год, но будет менее глубоким и болезненным для экономики, чем атаки на НПЗ. Для того, чтобы восстановить НПЗ нужно больше денег и времени, чем для того, чтобы восстановить складское логистическое хозяйство. Это один из самых легко восстанавливаемых элементов экономики», – сказал Кузьминов.

Он признал, что ВСУ грамотно выбрали чувствительные объекты для своих атак, ведь доля маркетплейсов в ВВП страны составляет порядка 10%.

Однако российская платформенная экономика не монополизирована. Некоторые игроки на этом рынке используют чужие склады, также есть производители, которые не хотят делиться и продают свою продукцию через интернет сами, что делает их неуязвимыми для атак.