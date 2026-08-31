Экс-агент ЦРУ: Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять – Россия закончит войну победителем

Максим Столяров.  
31.08.2026 23:56
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для американцев Европа – разменная монета в поддержке продолжения войны на Украине хотя бы до конца срока Дональда Трампа.

Об этом на канале «Dialogue Works» заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для американцев Европа – разменная монета в поддержке продолжения войны на Украине хотя бы...

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«Трампа обвиняют в отсутствии стратегии. Да, у него её нет. Как и у «глубинного государства». Они считают европейцев полезной мелочью, которая поможет поддерживать войну. Они надеются, что смогут продержаться хотя бы до конца президентского срока Трампа.

Я в это не верю, но важно не то, что думаю я, а то, что думают они. У них есть грандиозные планы по созданию «нового оружия» и так далее.

Знаете, как бывший офицер армейской разведки, а затем сотрудник ЦРУ с двадцатисемилетним стажем, если мои дети или внуки спросят меня, что произошло, в двух словах я отвечу так: русские продвигались постепенно, отчасти потому, что у них было не так много оружия. Им нужно было производить больше ракет, снарядов и бомб», – сказал Макговерн.

«А что насчёт украинцев, США и европейцев? Они особо не смотрели на карту, чтобы понять, какая страна неизбежно выйдет победителем. Они не изучили свой, как говорят британцы, арсенал. У них был, я думаю, вымышленный арсенал. Они даже не посмотрели, чем всё закончится.

И теперь у них нет оружия. Так что, дети или внуки, русские довольно умны. Они всегда участвовали в войнах. На них нападали с Востока и Запада. Они продвигались постепенно, пока у них было грамотное руководство», – добавил экс-ЦРУшник.

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