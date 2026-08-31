«Пользы никакой не вижу» – историк спецслужб о визите директора ЦРУ

Максим Столяров.  
31.08.2026 14:27
  (Мск) , Москва
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Участившиеся визиты представителей недружественных, а то и откровенно вражеских стран в Москву – это нездоровая тенденция, от которой ничего хорошего ждать не приходится.

Об этом на канале журналиста Павла Иванова заявил российский историк спецслужб Александр Колпакиди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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Ведущий спросил гостя студии, насколько «это полезно или позор» –контактировать с разведкой США во время войны, где американцы помогают бить по РФ.

«Пользы никакой не вижу. Западная пресса пишет, что он [глава ЦРУ США Джон Рэтклифф] приехал предупредить русских, что в ЦРУ имеются данные о подготовке к мобилизации в России, чтобы добить Украину, и для возможной атаки на страны Европы и проверки готовности НАТО. Он прилетел, чтобы объяснить нашим властям, что этого делать не надо, будет плохо.

В ноябре 21-го года приезжал Бёрнс. Он якобы приезжал по той же причине – что США в курсе о подготовке России к вводу войск на Украину и хотел предупредить о последствиях. В тот раз Путин с ним не встречался. В этот раз вроде тоже не собирался.

Якобы были разговоры про Иран, что Россия откажется от поддержки Ирана в обмен на что-то, есть версия, связанная с ядерными делами. Все версии крутятся вокруг двух стран – Украина и Иран», – рассуждал Колпакиди.

«Кроме того, пугает ещё больше одновременный визит главы внешнеполитического ведомства Ватикана Галлахера. Тем более, последние годы мы от Фурсова, Артамонова и других великих геостратегов наслушались таких ужасов о Ватикане, что это просто без антидепрессантов слышать невозможно», – тревожился эксперт.

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