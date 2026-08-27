Терпение Москвы лопнуло – глава ЦРУ прилетал, чтобы уговорить РФ не бить по европейским заводам, – эксперт

Анатолий Лапин.  
27.08.2026 12:04
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1241
 
Дзен, НАТО, Россия, США, Украина


Глава ЦРУ США Джон Рэтклифф прилетал в Москву, потому что знает о планах РФ нанести удары по европейским заводам, поставляющим оружие для Украины.

Об этом политический аналитик Алексей Пилько заявил на канале «Филипповский 13», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава ЦРУ США Джон Рэтклифф прилетал в Москву, потому что знает о планах РФ...

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«Мы много раз говорили на нашем канале, что все положение дел вокруг конфликта на Украине подходит к определенной точке.

Страны НАТО хорошо устроились, разворачивают на своей территории военное производство, и вся его продукция идет на Украину. А оттуда после крупноузловой сборки все эти европейскиеизделия летят по территории России и убивают российских граждан.

И такая ситуация, когда НАТО воюет с Россией руками Украины, а сама находится как бы «в домике», – уже неприемлема для Москвы. Потому что, как мы знаем, любую противовоздушную оборону можно перегрузить. Этим сейчас активно и занимаются страны Североатлантического альянса в расчете нанести российской экономике неприемлемый ущерб и заставить Россию пойти на невыгодный мир на Украине.

Ну а на саму Украину странам НАТО, в общем-то, наплевать, потому что это для них расходный материал. Возможно, российское политическое руководство решило что-то с этим сделать. И, возможно, было принято решение о внесении точечных ударов по европейскому военному производству. И, конечно же, эта информация дошла до американской стороны, а, может быть, российское руководство само сообщило своим американским партнерам о том, что собирается сделать в Европе.

И, может быть, мы предполагаем, потому что точной информации нет ни у кого, именно это послужило причиной визита Джона Рэтклиффа в Москву», – считает Пилько.

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English version :: Читать на английском Терпение Москвы лопнуло – глава ЦРУ прилетал, чтобы уговорить РФ не бить по европейским заводам, – эксперт

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