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Глава ЦРУ США Джон Рэтклифф прилетал в Москву, потому что знает о планах РФ нанести удары по европейским заводам, поставляющим оружие для Украины.

Об этом политический аналитик Алексей Пилько заявил на канале «Филипповский 13», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы много раз говорили на нашем канале, что все положение дел вокруг конфликта на Украине подходит к определенной точке. Страны НАТО хорошо устроились, разворачивают на своей территории военное производство, и вся его продукция идет на Украину. А оттуда после крупноузловой сборки все эти европейскиеизделия летят по территории России и убивают российских граждан. И такая ситуация, когда НАТО воюет с Россией руками Украины, а сама находится как бы «в домике», – уже неприемлема для Москвы. Потому что, как мы знаем, любую противовоздушную оборону можно перегрузить. Этим сейчас активно и занимаются страны Североатлантического альянса в расчете нанести российской экономике неприемлемый ущерб и заставить Россию пойти на невыгодный мир на Украине. Ну а на саму Украину странам НАТО, в общем-то, наплевать, потому что это для них расходный материал. Возможно, российское политическое руководство решило что-то с этим сделать. И, возможно, было принято решение о внесении точечных ударов по европейскому военному производству. И, конечно же, эта информация дошла до американской стороны, а, может быть, российское руководство само сообщило своим американским партнерам о том, что собирается сделать в Европе. И, может быть, мы предполагаем, потому что точной информации нет ни у кого, именно это послужило причиной визита Джона Рэтклиффа в Москву», – считает Пилько.

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