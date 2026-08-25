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В Россию сегодня прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Информацию об этом опубликовали источники телеканала CBS News., передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данной информации, Рэтклифф прилетел в Москву на самолете ВВС США C-17 для проведения переговоров. С кем именно – не уточняется.

Также визит подтверждал ещё ряд источников. Через некоторое время появилась информация, что самолёт ВВС США, которым Рэтклифф сегодня прилетел в Москву, вылетел из аэропорта Внуково.

В целом информация от официальных источников освещена довольно скупо.

Событие вызвало бурную реакцию в сети по обеим сторонам фронта.

«Директор ЦРУ Рэтклифф – это ястреб. Не как Уиткофф. За время его работы ЦРУ увеличило финансирование в поддержку Украины и стало помогать даже больше, чем во времена Байдена. Еще узнаем о цели его визита, но очень вряд ли это для того, чтобы сказать какой Владимир Путин молодец», – храбрится украинский нацист и террорист Сергей Стерненко.

«Версия №1: идет обсуждение условий прекращения огня. Версия №2: идет подготовка к обмену пленными или осужденными россиянами и американцами», – гадает военкор антироссийского пропагандистского телеканала «1+1» Андрей Цаплиенко.

Руководивший бюро ВГТРК в США тележурналист Валентин Богданов также отмечает, что Рэтклифф – «один из редких ястребов-реалистов».

«После памятного брифинга Нетаньяху в ситуационной комнате именно Рэтклифф назвал обещания быстрого «свержения режима» в Иране со стороны премьера Израиля «фарсом». Как и Рубио, кстати. Но Трамп их советы, как известно, проигнорировал и начал «Эпическую ярость», с которой в Вашингтоне через семь месяцев в итоге уперлись в глухой тупик. Так что Украина может быть и не единственным сюжетом. И кто вообще сказал, что Рэтклифф прилетел что-то предлагать, а не, наоборот, просить? По тому же Ирану», – рассуждает Богданов.

Либеральный военный эксперт Валерий Ширяев напоминает, что

визит Кушнера и Уиткоффа в Киев и Москву отложен на неизвестный срок, поэтому маловероятно, что Рэтклифф прилетал со срочным посланием Трампа по Украине. Он считает, что речь может быть о серьёзной эскалации.

«В отношениях Вашингтона и Москвы мог случиться нежданный форс-мажор с вероятными тяжелыми последствиями. Или вышел на пик ход тайных переговоров по теме настолько важной и деликатной, что понадобился гонец с особыми полномочиями. Чаще глава разведки прилетает ради послания о неких опасных действиях, о которых ему стало известно. Впереди эскалация и стороны ее должны предотвратить – примерно так. Например, дистанционное воздействие на американский спутник связи высокого уровня. Или включение Starlink для ВСУ на всей территории России. Вариантов море. Это страшный секрет, но можем и мы узнать: в кабинете Трампа секреты плохо держатся», – рассуждает Ширяев.

Обозреватель Андрей Гусий напоминает, что незадолго до спецоперации «этот же американский персонаж прилетал в Россию, больше не был ни разу с тех времен».

«Это показатель того, что происходит в зоне спецоперации, а также ее перспектив. Горящие склады маркетплейсов можно хорошо показывать на картинке, но никак на зону проведения спецоперации не влияет. Просто отвлечение внимания. Вашингтон хочет снизить свое присутствие и значимость на Донбассе. Слишком много у них открытых флангов, Трамп теряет рейтинги», – предполагает Гусий.

Радиоведущий Сергей Мардан отмечает, что «это гораздо лучше чем очередной визит трамповских любителей чебуреков и душевных бесед».

«Гадать тут смысла нет, очевидно будет затрагиваться украинский вопрос, американцы явно прилетели спасать хохлов от замерзания зимой, но будут они торговаться по иранскому вопросу, угрожать эскалацией или решили смягчиться к российским требованиям и конфиденциально утрясают детали мы все равно не узнаем. Но то что визит приведет к какому-то значительному внешнеполитическому шевелению уже в осенний период – факт. И для нас это в любом случае хорошо, это означает что оппоненты уже в полной мере ощущают давление ресурсов и времени, и уже по собственной инициативе пытаются привести ситуацию к разрешению, а не тешат себя фантазиями об успехах ВСУ. Ну, и Московская биржа стразу – плюс 3% в рост. Оптимисты…», – анализирует Мардан.

«Помню, сразу после гибели подлодки “Курск” тоже прилетал директор ЦРУ и тоже на военном самолете. Сам встречал. Тоже обсуждал что-то с нашим президентом. В принципе, ничего не изменилось», – вспоминает генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников.

Военкор Юрий Котенок опасается, что по итогам визита вполне возможны «жесты доброй воли с нашей стороны».

«Не исключено, что наемника-деда американского, который сидит у нас аж с 2022 г., отдадут директору ЦРУ. Правда, визит Рэтклиффа, на мой взгляд, в моменте всё же лучше прилета «сладкой парочки» — Зятька и Витька, они же Кушнер и Уиткофф. Значит, нового Анкориджа вроде бы не намечается, итак его аромат дезориентировал у нас слишком многих. Но на 100% ничего исключать нельзя», – пишет Котенок.

Политолог Максим Жаров полагает, что Рэтклиффа в Москву отправили ради торга по Ирану.

«Но вот вряд ли Рэдклифф сегодня вечером в Кремле будет торговать “Украину за Иран”. Потому что с “духом Анкориджа” поезд уже ушел. – Что вы хотите за Иран? С Украиной мы вам не поможем, это в Лондон и к европейцам, они кормят Зеленского.

– Мы хотим снятия (хотя бы частичного) с нас ваших санкций.

– Хорошо, давайте обсудим. Но у нас через два месяца выборы, Конгресс будет против, если ничего не увидит с вашей стороны на столе”», – моделирует возможные переговоры политолог.

Довольно оптимистическое предположение публикует помогающий бойцам СВО писатель Герман Садулаев.

«Конспирологи, говорят, что ЦРУ ведает выдачей лицензий на ликвидацию высших должностных лиц любой страны. Без лицензии ЦРУ ликвидировать ВДЛ могут только сами США и Израиль. Тёмные, неосведомлённые люди говорят, что после недавнего потока оскорблений и личных угроз в адрес нашего Верховного со стороны киевских ВДЛ, Москва запросила у Лэнгли лицензию. По конвенции ЦРУ обязано отреагировать на такой запрос. И вот директор сам прилетел. Невежественные люди говорят, что в лицензии на Зеленского откажут. Но могут обсудить лицензию на Фёдорова или ещё кого-то помельче», – предполагает Садулаев.

Военный эксперт Владислав Шурыгин, ссылаясь на свои источники, сообщает, что «Рэтклифф привёз в Москву некий «мирный план», подготовленный администрация Трампа, который должен «скорректировать» план, принятый в Анкоридже». Утверждается, что этот план был передан так же Киеву и его европейскими покровителями.

«Именно этот план стал причиной того, что большая часть европейских лидеров уклонилась от поездки в Киев на юбилей “нэзалэжности”, понимая, что никаких “подарков” привести в Киев им не удастся. Так же источник утверждает, что американская разведка выявила признаки подготовки российского удара по одной из северных стран НАТО, активно участвующих в поставках вооружений против России, и это чрезвычайно встревожило администрацию Трампа, которая опасается сползания украинского конфликта в крупномасштабный европейский. Утверждается, что Вашингтон “озабочен” информационной компанией ведущих российских СМИ, которые ведут подготовку российского общества к войне с НАТО, допуская при этом использование ядерного оружия. “Это очень тревожные признаки!” – заявил источник», – пишет Шурыгин в своём тг-канале.

«Известно, что ранее американская разведка подготовила Трампу доклад о том, что, принятая в декабре прошлого года на встрече “группы Рамштайн”, и за тем утвержденная в январе на встрече в Париже, новая стратегия войны против России “Доктрина сокрушения”, по которой неограниченная воздушная война против российской энергетической и логистической инфраструктуры должна была привести её за 7 – 9 месяцев к масштабному энергетическому и экономическому кризису и вынудить Москву пойти на переговоры на условиях “коалиции желающих” полностью провалилась. Москва сдемпфировала последствия масштабных воздушных налётов и уже к августу перехватила инициативу, развернув, в свою очередь, самую крупную за время войны компанию воздушных ударов по логистике Украины, её ВПК, ТЭКу, а также судоходству в Чёрном море. И последствия этих ударов таковы, что Киев пребывает в полной растерянности, не имея возможности что-либо противопоставить этому», – сообщает эксперт.

Политический аналитик Алексей Пилько делится мрачными соображениями: