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Ошибкой российских элит во время распада СССР было считать, что бывшие советские республики из чувства благодарности за подаренную самостоятельность будут придерживаться нейтралитета и не переходить в антироссийский лагерь.

Об этом в эфире видеоблога «Геополитбюро» заявил политический философ Павел Щелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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