Эксперт: России придётся поставить вопрос о «незалежности» – и Азербайджана, и Белоруссии
Ошибкой российских элит во время распада СССР было считать, что бывшие советские республики из чувства благодарности за подаренную самостоятельность будут придерживаться нейтралитета и не переходить в антироссийский лагерь.
Об этом в эфире видеоблога «Геополитбюро» заявил политический философ Павел Щелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ну вот, начальники Казахстана, Белоруссии поздравили Украину с днём незалежности – как бы ближайшие пророссийские агенты. Напоминаем саммит в Шуше, который проходил в Азербайджане…
Это русская ошибка, но мечта после развала СССР, что эти новые государства будут в состоянии нейтралитета.
Здесь возник фундаментальный трагизм, который мы признавать отказываемся. Признавая суверенитет кого-то, а юридически это было сделано, ты не можешь сказать: «Это суверенитет без права быть моим врагом».
По негласному внутреннему пониманию российской элиты, суверенитет постсоветские страны получали суверенитет именно вот с такой оговоркой. Но они сказали: «Знаете, нет».
Сейчас мы оказались в такой ситуации, что все постсоветские страны де-факто демонстрируют, что… единственный путь к их независимости, вообще к существованию в качестве независимых государств, — это анти-Россия.
Как минимум, это дискурс колонизации. Почитайте учебники истории всех постсоветских государств: колонизация, какое-то угнетение, кто во всём виноват? Русские. Это единая нарративная линия, которая выдерживается во всех этих государствах.
И вот эти два стула, расстояние между ними начинает разъезжаться всё больше. И все это понимают, что, рано или поздно, вопрос, который будет решаться на этом геополитическом пространстве, будет такой: будет либо единая Россия, либо будет множество, или будет Россия «деколонизированная», и тогда будут незалежности вот этих государств.
Либо, повторюсь, будет Россия единая, но независимости у этих государств, даже независимости как права выбирать себе гегемона личного не будет», – заявил Щелин.
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