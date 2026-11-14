«Эта война должна перерасти в Третью мировую» – Надька Савченко

Вадим Москаленко.  
14.11.2026 13:57
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина


Если бандеровцам не удастся спровоцировать Третью мировую войну, для Украины всё закончится «очень плохо».

Об этом на канале «Апостроф TV» заявила бывшая наводчица ВСУ, ныне замкобмата по работе с личным составом в звании майора Надежда Савченко, ранее осуждённая в РФ за причастность к убийству российских журналистов и вернувшаяся на Украину по обмену, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если бандеровцам не удастся спровоцировать Третью мировую войну, для Украины всё закончится «очень плохо»....

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«Эта война закончится тогда, когда она перерастёт в Третью мировую, которая будет мешать очень многим. Или если раньше придёт осознание, что она неизбежно перерастёт в Третью мировую, и что она будет неисправима в силу развития новых технологий.

То есть, нанесёт непоправимый ущерб. Вплоть до ядерного оружия, которое всё ещё есть в наличии. Если аргумент есть, рано или поздно он сработает», – сказала Савченко.

«Но если геополитике удастся удерживать Украину как полигон для испытания оружия, то для Украины всё закончится намного хуже.

Поэтому для Украины всё было бы намного проще и быстрей, если бы всё-таки переросло в Третью мировую, и всё бы уже закончилось», – подытожила нацистка.

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English version :: Читать на английском «Эта война должна перерасти в Третью мировую» – Надька Савченко

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