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Если бандеровцам не удастся спровоцировать Третью мировую войну, для Украины всё закончится «очень плохо».

Об этом на канале «Апостроф TV» заявила бывшая наводчица ВСУ, ныне замкобмата по работе с личным составом в звании майора Надежда Савченко, ранее осуждённая в РФ за причастность к убийству российских журналистов и вернувшаяся на Украину по обмену, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта война закончится тогда, когда она перерастёт в Третью мировую, которая будет мешать очень многим. Или если раньше придёт осознание, что она неизбежно перерастёт в Третью мировую, и что она будет неисправима в силу развития новых технологий. То есть, нанесёт непоправимый ущерб. Вплоть до ядерного оружия, которое всё ещё есть в наличии. Если аргумент есть, рано или поздно он сработает», – сказала Савченко.