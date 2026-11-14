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России не обойтись без применения армии и флота для защиты своих торговых интересов в условиях рекордного числа санкций, введенных Западом.

Об этом в ходе «круглого стола» в Москве заявила декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачёва, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, там, где эти возможности ситуативного улучшения и манёвра появляются, конечно, ими нужно пользоваться. Там, где есть возможность добиваться снятия санкций имеющимися юридическими мерами, обязательно это нужно делать. Но общая рамка, к сожалению, подталкивает нас, что важнейшей санкционной контрмерой будет силовая поддержка тех экономических агентов, которые этим санкциям де-факто противостоят», – сказала Лихачёва.

«В общем, с кораблями это мы уже начинаем наблюдать более активно. Ничто так не укрепляет правовой статус флага и порты-приписки, как морской военный конвой. К сожалению, это, конечно, увеличивает расходы, повышает издержки, усложняет. Но и это очень мощная защита для того, чтобы действительно выстраивать устойчивую долгосрочную внешнеэкономическую деятельность», – заключила выступающая.

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