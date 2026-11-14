Настало время отбиваться от санкций силой, – российский экономист

Максим Столяров.  
14.11.2026 13:53
  (Мск) , Москва
Просмотров: 629
 
Дзен, Политика, Россия, Санкции


России не обойтись без применения армии и флота для защиты своих торговых интересов в условиях рекордного числа санкций, введенных Западом.

Об этом в ходе «круглого стола» в Москве заявила декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачёва, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России не обойтись без применения армии и флота для защиты своих торговых интересов в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Да, там, где эти возможности ситуативного улучшения и манёвра появляются, конечно, ими нужно пользоваться. Там, где есть возможность добиваться снятия санкций имеющимися юридическими мерами, обязательно это нужно делать.

Но общая рамка, к сожалению, подталкивает нас, что важнейшей санкционной контрмерой будет силовая поддержка тех экономических агентов, которые этим санкциям де-факто противостоят», – сказала Лихачёва.

«В общем, с кораблями это мы уже начинаем наблюдать более активно. Ничто так не укрепляет правовой статус флага и порты-приписки, как морской военный конвой.

К сожалению, это, конечно, увеличивает расходы, повышает издержки, усложняет. Но и это очень мощная защита для того, чтобы действительно выстраивать устойчивую долгосрочную внешнеэкономическую деятельность», – заключила выступающая.

Читайте также: В Германии заявили о готовности ударить их «гибридным» флотом по нашему «теневому» 

Метки:

English version :: Читать на английском Настало время отбиваться от санкций силой, – российский экономист

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора