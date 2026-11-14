МИД РФ: В ближайшие 6 лет санкции против России сняты не будут

Максим Столяров.  
14.11.2026 13:48
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Санкции


Нельзя сказать, что антироссийские санкции не оказывает никакого эффекта, но как рычаг принуждения России к чему-либо – это точно никогда не сработает.

Об этом в ходе «круглого стола» в Москве заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нельзя сказать, что антироссийские санкции не оказывает никакого эффекта, но как рычаг принуждения России...

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«Ожидать того, что санкции с России будут сняты уже в среднесрочной перспективе – а это шесть лет – нереалистично. Это не слепая вера, это последовательный анализ, который мы проводим, в том числе в МИД, действий наших западных противников, контрагентов.

Конечно, мы не можем сказать, что вводимые против нас меры не оказывает никакого эффекта. Но целей изначальных – принудить нас действовать так, как хотели бы они, – не достигают. И, видимо, уже и не достигнут. По крайней мере, мы работаем, в том числе, и для этого», – сказал Трофимов.

«Потому что как-то идти на политические уступки и подчиняться каким-то условиям, навязываемым другими странами, в данном случае западными, наверное, не в наших правилах. Это так не должно работать», – подчеркнул посол.

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English version :: Читать на английском МИД РФ: В ближайшие 6 лет санкции против России сняты не будут

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