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Атаки на Крымский мост при любом содействии европейцев не могли быть осуществлены совсем без американских спутниковых средств связи.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал утверждения в западных СМИ о том, что Украина при ударах по Крымскому мосту использовала собственную систему связи, где впервые была применена новая схема ретрансляции сигнала с помощью беспилотников.

«Не до конца правда. Возможно, наведение осуществлялось украинской стороной при помощи европейских спутников, или европейских партнёров. Но передача связи, скорее всего, дальше шла не через Starshild, который ограничен по скорости, но через Starlink. Всё равно Starlink активно используется в войсках. И Starshild используется… Для связи, для передачи команд, для наведения – до сих пор, конечно, используется интернет Илона Маска. Всё это делается для того, чтобы показать США, что вы не можете на нас влиять, что вы не можете нами манипулировать, что даже без американского интернета всё равно мы будем в состоянии дальше продолжать боевые действия, если на то будет наша воля. Но всё же надо понимать, что технические возможности и Украины, и Европы несопоставимы с техническими возможностями США», – сказал Бортник.

«Европейские системы, некоторые из них могут помогать ситуативно, в определённых окнах работать на пограничных российских территориях и на оккупированных территориях. Есть некоторые решения, которые позволяют наносить удары в окнах возможности, когда висят спутники в правильном положении с использованием других систем. Но полностью заменить Starlink нельзя. И это в какой-то мере бравада», – добавил укро-эксперт.

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