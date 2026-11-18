«Нужна эшелонированная система ПВО» – Сладков о защите Крымского моста
Крымский мост никак не защитишь на сто процентов, пока ПВО охраняет его как отдельный объект.
Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По мосту. Был грандиозный налёт первый, наши отбились… отбились, защитили мост. Потом разбили, но восстановили к вечеру.
Сейчас тоже обещают быстро восстановить, но если мы имеем такую систему ПВО – то есть не систему, системы-то нет общей. Если бы была общая система, было бы эшелонирование. Эшелонирование вдоль всей границы, откуда прилетают.
Всё то, что бьётся в первом эшелоне, всё сосредотачивается в первом эшелоне. Второй эшелон — это более крупные БПЛА противника. Самые крупные — это третий эшелон. Ракеты — это четвёртый. Более весомые ракеты — это пятый. Всё надо предусмотреть. Но это надо останавливать на границе, не надо их – один останавливается в Белгороде, второй в Твери, третий в Москве, четвёртый в Костроме, там», – рассуждал военкор.
«Всё это разрознено. Поэтому – мост, а как вы его спасёте? Если это отдельный объект, который охраняется отдельной ПВО», – добавил Сладков.
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