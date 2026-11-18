Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Крымский мост никак не защитишь на сто процентов, пока ПВО охраняет его как отдельный объект.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«По мосту. Был грандиозный налёт первый, наши отбились… отбились, защитили мост. Потом разбили, но восстановили к вечеру. Сейчас тоже обещают быстро восстановить, но если мы имеем такую систему ПВО – то есть не систему, системы-то нет общей. Если бы была общая система, было бы эшелонирование. Эшелонирование вдоль всей границы, откуда прилетают. Всё то, что бьётся в первом эшелоне, всё сосредотачивается в первом эшелоне. Второй эшелон — это более крупные БПЛА противника. Самые крупные — это третий эшелон. Ракеты — это четвёртый. Более весомые ракеты — это пятый. Всё надо предусмотреть. Но это надо останавливать на границе, не надо их – один останавливается в Белгороде, второй в Твери, третий в Москве, четвёртый в Костроме, там», – рассуждал военкор.

«Всё это разрознено. Поэтому – мост, а как вы его спасёте? Если это отдельный объект, который охраняется отдельной ПВО», – добавил Сладков.

Читайте также: Ответ за Крымский мост будет такой, что мы проникнемся, – иноагент.