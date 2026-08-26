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Вертикаль власти украинского узурпатора Зеленского начинает рассыпаться изнутри, а его подельники разбегаются кто куда.

Об этом в интервью экс-полковнику СБУ Олегу Старикову заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот эти все действия, которые мы наблюдаем [коррупционные скандалы], вертикаль власти президента Зеленского разрушили или нет?», – спросил Стариков.

«Это еще не конец вертикали власти. Это начало конца. То есть уже пошла трещина, процесс пошел. Обратите внимание, пара депутатов уже там хотели выйти из «слуг», но Стефанчук получил команду держать и не пущать. То есть, потихонечку крысы начинают подумывать как бы им с корабля. Прекрасно понимают перспективу того, что кое-кого будут догонять. То есть это процесс пошел», – сказал Золотарев.