«Это начало конца»: крысы побежали с корабля Зеленского – киевский политтехнолог

Вадим Москаленко.  
26.08.2026 17:44
  (Мск) , Киев
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Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина


Вертикаль власти украинского узурпатора Зеленского начинает рассыпаться изнутри, а его подельники разбегаются кто куда.

Об этом в интервью экс-полковнику СБУ Олегу Старикову заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вертикаль власти украинского узурпатора Зеленского начинает рассыпаться изнутри, а его подельники разбегаются кто куда....

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«Вот эти все действия, которые мы наблюдаем [коррупционные скандалы], вертикаль власти президента Зеленского разрушили или нет?», – спросил Стариков.

«Это еще не конец вертикали власти. Это начало конца. То есть уже пошла трещина, процесс пошел. Обратите внимание, пара депутатов уже там хотели выйти из «слуг», но Стефанчук получил команду держать и не пущать.

То есть, потихонечку крысы начинают подумывать как бы им с корабля. Прекрасно понимают перспективу того, что кое-кого будут догонять. То есть это процесс пошел», – сказал Золотарев.

«И всегда, если власть консолидирована, то её свалить – это неподъемная задача. Любая власть начинает сыпаться изнутри. Так было и у Януковича, когда Левочкин и Клюев не поделили, кто должен первым заходить на кабинет. И это, как говорится, привело в итоге к раздраю и развалу системы власти.

Вот точно так же и сейчас, как мы видим, трещины пошли внутри властной конструкции. И Федоров – это только первый звоночек. Далее еще будет», – добавил он.

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English version :: Читать на английском «Это начало конца»: крысы побежали с корабля Зеленского – киевский политтехнолог

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