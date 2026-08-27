«Этого катастрофически мало», – либеральный эксперт не верит в наличие резервов ВСУ для нового контрнаступа

Максим Столяров.  
27.08.2026 15:06
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Россия, Украина


У ВСУ почти не осталось боеспособного резерва, поэтому они вынуждены перебрасывать истощённые войска с одного участка фронта на другой.

Об этом заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У ВСУ почти не осталось боеспособного резерва, поэтому они вынуждены перебрасывать истощённые войска с...

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«В целом у украинского командующего положение непростое. Потому что резервов недостаточно. Я считал – у меня получилось 4 бригады. Хороших, морской пехоты, но всё равно этого катастрофически мало для развития наступления хотя бы на одном участке», – сказал Ширяев.

«Где-то можно сделать что-то одномоментное, но дальше – всё. Это резервы на случай прорыва, дыру заткнуть, если что-то случится. Ни один нормальный полководец не оставит себя без резервов, мало ли, как ситуация может сложиться.

А всех остальных так называемых оперативных резервов недостаточно. Их с одного участка фронта перебрасывают на другой. Так что у них нехватка людей на фронте», – резюмировал эксперт.

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