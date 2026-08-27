Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У ВСУ почти не осталось боеспособного резерва, поэтому они вынуждены перебрасывать истощённые войска с одного участка фронта на другой.

Об этом заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В целом у украинского командующего положение непростое. Потому что резервов недостаточно. Я считал – у меня получилось 4 бригады. Хороших, морской пехоты, но всё равно этого катастрофически мало для развития наступления хотя бы на одном участке», – сказал Ширяев.

«Где-то можно сделать что-то одномоментное, но дальше – всё. Это резервы на случай прорыва, дыру заткнуть, если что-то случится. Ни один нормальный полководец не оставит себя без резервов, мало ли, как ситуация может сложиться. А всех остальных так называемых оперативных резервов недостаточно. Их с одного участка фронта перебрасывают на другой. Так что у них нехватка людей на фронте», – резюмировал эксперт.

Читайте также: Российский генерал: Турецкие боеприпасы нужны Украине для очередного «контрнаступа» к Крыму