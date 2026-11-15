ЕС и Киев даже не думают отказываться от антироссийской политики – Бортник
ЕС и Киев не собираются идти на требования России и пересматривать архитектуру европейской безопасности – они желают лишь модернизации НАТО.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«ЕС, НАТО и Британия заявили о готовности обсуждать новую архитектуру европейской безопасности в совместном заявлении, которое они опубликовали на сайте Евросовета.
Но, правда, противоречий между странами еще масса. ЕС и Британия, и тоже Украина, готовы обсуждать европейскую архитектуру безопасности в центре, которое должно быть НАТО, и все предыдущие договоренности.
То есть, они готовы модернизировать существующую систему, они готовы ее как-то улучшить.
В то же время, Россия словами Мединского заявляет о том, что пластыри больше не помогут этой системе, необходима новая система, которая придет на смену Ялтинско-Постдамской модели, которая не работает, которая прорвалась на примере Украины», – сказал Бортник.
«Поэтому тут тоже огромные противоречия между сторонами. Поворот последних дней еще не гарантирует успех переговорного процесса, который и дальше будет зависеть от готовности сторон идти на стратегические болезненные уступки, геополитические, территориальные, в сфере безопасности, которые пока не согласованы.
Для самой Европы этот диалог об архитектуре безопасности это тоже значительный вызов, поскольку требует не только экстренной выработки единой позиции, которой пока нет, но и стратегии отражения, балансирования, попыток России и США определить новые параметры европейской безопасности самостоятельно, навязав внешние ограничения или разделить европейские страны на группы», – добавил он.
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