Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ЕС и Киев не собираются идти на требования России и пересматривать архитектуру европейской безопасности – они желают лишь модернизации НАТО.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«ЕС, НАТО и Британия заявили о готовности обсуждать новую архитектуру европейской безопасности в совместном заявлении, которое они опубликовали на сайте Евросовета. Но, правда, противоречий между странами еще масса. ЕС и Британия, и тоже Украина, готовы обсуждать европейскую архитектуру безопасности в центре, которое должно быть НАТО, и все предыдущие договоренности. То есть, они готовы модернизировать существующую систему, они готовы ее как-то улучшить. В то же время, Россия словами Мединского заявляет о том, что пластыри больше не помогут этой системе, необходима новая система, которая придет на смену Ялтинско-Постдамской модели, которая не работает, которая прорвалась на примере Украины», – сказал Бортник.