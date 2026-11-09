«Выше только Путин». Иноагент развенчал бандеровскую пропаганду об уровне делегации на переговорах по Украине

Анатолий Лапин.  
09.11.2026 13:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 583
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Российская делегация на предстоящих переговорах по Украине представлена настолько высокопоставленными чиновниками и военными, что невозможно называть её «технической группой», как утверждала бандеровская пропаганда.

Об этом в эфире антироссийского канала «Живой гвоздь» заявил признанный иноагентом журналист Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская делегация на предстоящих переговорах по Украине представлена настолько высокопоставленными чиновниками и военными, что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Там очень высокий уровень делегации, если кто понимает российскую бюрократию. Украинская так и осталась на прежнем уровне. Там не только сменился руководитель — вместо главы офиса Буданова [террорист], хотя он тоже едет, будет гражданин США [Рустем Умеров]. Но дело не в этом.

В российскую делегацию входят помощник президента Мединский, два наиболее влиятельных заместителя министра иностранных дел — Рябков и Галузин, начальник Главного управления Генштаба адмирал Костюков. Это человек, который занимается всей военной разведкой.

Кроме того, появился представитель оперативного управления Генштаба — человек, отвечающий за планирование военных действий. Ребята, куда вам выше? Выше только Путин», — отметил Венедиктов.

По его словам, столь представительный состав свидетельствует о том, что Москва отнюдь не имитирует переговорный процесс, как это пытается представить бандеровская пропаганда.

«Это делегация не техническая. Просто так, уважаемые джентльмены, задницы не оторвут и не поедут. И Путин просто так их не пошлёт, чтобы они сидели и изображали подставки для Мединского. Это очень самостоятельные люди», – сказал Венедиктов.

Читайте также: Украинцы готовы оставить территории России, но только не признавать это – Зе-политолог

Метки:

English version :: Читать на английском «Выше только Путин». Иноагент развенчал бандеровскую пропаганду об уровне делегации на переговорах по Украине

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора