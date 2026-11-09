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Российская делегация на предстоящих переговорах по Украине представлена настолько высокопоставленными чиновниками и военными, что невозможно называть её «технической группой», как утверждала бандеровская пропаганда.

Об этом в эфире антироссийского канала «Живой гвоздь» заявил признанный иноагентом журналист Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там очень высокий уровень делегации, если кто понимает российскую бюрократию. Украинская так и осталась на прежнем уровне. Там не только сменился руководитель — вместо главы офиса Буданова [террорист], хотя он тоже едет, будет гражданин США [Рустем Умеров]. Но дело не в этом. В российскую делегацию входят помощник президента Мединский, два наиболее влиятельных заместителя министра иностранных дел — Рябков и Галузин, начальник Главного управления Генштаба адмирал Костюков. Это человек, который занимается всей военной разведкой. Кроме того, появился представитель оперативного управления Генштаба — человек, отвечающий за планирование военных действий. Ребята, куда вам выше? Выше только Путин», — отметил Венедиктов.

По его словам, столь представительный состав свидетельствует о том, что Москва отнюдь не имитирует переговорный процесс, как это пытается представить бандеровская пропаганда.

«Это делегация не техническая. Просто так, уважаемые джентльмены, задницы не оторвут и не поедут. И Путин просто так их не пошлёт, чтобы они сидели и изображали подставки для Мединского. Это очень самостоятельные люди», – сказал Венедиктов.

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