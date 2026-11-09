«Выше только Путин». Иноагент развенчал бандеровскую пропаганду об уровне делегации на переговорах по Украине
Российская делегация на предстоящих переговорах по Украине представлена настолько высокопоставленными чиновниками и военными, что невозможно называть её «технической группой», как утверждала бандеровская пропаганда.
Об этом в эфире антироссийского канала «Живой гвоздь» заявил признанный иноагентом журналист Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Там очень высокий уровень делегации, если кто понимает российскую бюрократию. Украинская так и осталась на прежнем уровне. Там не только сменился руководитель — вместо главы офиса Буданова [террорист], хотя он тоже едет, будет гражданин США [Рустем Умеров]. Но дело не в этом.
В российскую делегацию входят помощник президента Мединский, два наиболее влиятельных заместителя министра иностранных дел — Рябков и Галузин, начальник Главного управления Генштаба адмирал Костюков. Это человек, который занимается всей военной разведкой.
Кроме того, появился представитель оперативного управления Генштаба — человек, отвечающий за планирование военных действий. Ребята, куда вам выше? Выше только Путин», — отметил Венедиктов.
По его словам, столь представительный состав свидетельствует о том, что Москва отнюдь не имитирует переговорный процесс, как это пытается представить бандеровская пропаганда.
«Это делегация не техническая. Просто так, уважаемые джентльмены, задницы не оторвут и не поедут. И Путин просто так их не пошлёт, чтобы они сидели и изображали подставки для Мединского. Это очень самостоятельные люди», – сказал Венедиктов.
Читайте также: Украинцы готовы оставить территории России, но только не признавать это – Зе-политолог
English version :: Читать на английском «Выше только Путин». Иноагент развенчал бандеровскую пропаганду об уровне делегации на переговорах по Украине