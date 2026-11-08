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Украина готова смириться с потерей контроля над значительной частью территорий, чтобы остановить боевые действия, но даже в этом случае не собирается отказываться от претензий на Крым и юридически признавать новые российские регионы.

Об этом в эфире антироссийского YouTube-канала «Живой Гвоздь» заявил киевский политолог, обслуживающий Банковую, Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Фесенко, вопрос Крыма не обсуждается в рамках переговоров с Россией при посредничестве США. При этом украинская сторона готова согласиться на прекращение огня по нынешней линии фронта, фактически оставив территории под российским контролем.

«Крым сейчас не обсуждается в мирных переговорах между Украиной и Россией при посредничестве США. Позиция Украины по Крыму остаётся неизменной. Украина не признаёт российский статус Крыма. Украина против того, чтобы отказаться от какой-то части своей территории. Здесь ничего не изменилось. Украина готова, это официальная позиция, мы готовы к прекращению огня по линии фронта. Это означает, что часть территории страны останется под контролем России на неопределённое время. И эту позицию большинство украинцев поддерживает. Правда, при условии гарантии безопасности. Но всё-таки здесь работает здравый смысл — понимание того, что война зашла в тупик. Сейчас речь не идёт о полной победе, о том, чтобы освободить все оккупированные территории», — заявил Фесенко.

Фесенко признал, что украинское общество уже готово к территориальному компромиссу, хотя значительная часть граждан по-прежнему выступает против любых договорённостей с Москвой:

«Есть немало людей, которые считают, что мы должны бороться за освобождение всех оккупированных территорий. Есть и категорические противники любых соглашений с Россией. Война есть война. И тут есть полярные позиции. Я могу даже сказать примерную структуру общественного мнения: около 20% украинцев готовы на мир любой ценой, фактически ценой уступок России для завершения войны. 25–30%, в зависимости от того, как ставятся вопросы, — это скорее непримиримая партия, партия критиков соглашений с Россией, тем более каких-либо уступок. Но около 50–60% украинцев поддерживают такое мирное соглашение, которое предполагает прекращение военных действий и определённый компромисс. Украина согласна на прекращение войны, часть территории остаётся под контролем России, но без признания этих территорий российскими. Такой вариант поддерживают, по разным данным, около 60% украинцев», — подытожил Фесенко.

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