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Главный риск для Европы заключается в том, что даже если она и добьётся участия в переговорах, европейская делегация не будет способна ни договориться о чём-либо, ни скрепить это подписью.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа может так и не вступить в переговоры. Исторически это несколько раз уже случалось, когда Европа не успевала на переговоры, особенно когда они требуют коллективной позиции. Но я думаю, что главным эффектом будет то, что Европа не сможет заключать какие-либо соглашения. Даже представьте, что они делегацию согласовали, лидеров делегации согласовали. Как потом эти соглашения имплементировать на всю Европу, да, которая разделена на многие-многие группы внутри с разными интересами?», – рассуждал Бортник.

«Поэтому главный риск сейчас для Европы — даже не участие в переговорах. Думаю, что Европа будет участвовать в переговорах, она попытается воспользоваться этим моментом всё-таки. В этом много заинтересованных. А главный риск в том, что ни договориться Европа не сможет ни под чем, ни под чем абсолютно не поставить подпись. А и даже если договорится, то ничего имплементировать не сможет», – добавил укро-эксперт.

Так же он отметил, что между Европой и США с Россией есть огромная разница в стратегиях.

«США склоняются, а Москва настаивает на построении новой архитектуры безопасности в Европе. В то же время как сама Европа, европейская тройка, четвёрка, двадцатка настаивает на сохранении существующей модели архитектуры безопасности», – указал Бортник.

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