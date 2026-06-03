Европейцам придется затягивать пояса и вооружаться – Рубио

Анатолий Лапин.  
03.06.2026 10:10
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Разжиревшим за счет того, что США обеспечивали их безопасность, европейцам придется затянуть пояса и урезать социальные расходы для того, чтобы выйти на установленный уровень военных расходов в 5%.

Об этом на слушаниях в конгрессе США заявил госсекретарь Марко Рубио, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Разжиревшим за счет того, что США обеспечивали их безопасность, европейцам придется затянуть пояса и...

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«С одной стороны, они взяли на себя обязательство увеличить расходы на оборону и повысить обороноспособность. На самом деле, это должны быть расходы на оборону. Это первое. Нельзя говорить, что пенсии бывшим солдатам и морякам — это часть ваших 5 % или 3%. Этого быть не должно. Но более серьёзная проблема, с которой сталкивается большая часть Европы и многие страны НАТО, заключается в том, что их экономика не растёт. 

Чтобы тратить больше денег на оборону, им придётся либо повышать налоги, либо сокращать социальные программы. Реальность такова, нравится нам это или нет, что многие страны Европы смогли создать очень надёжную систему социальной защиты, потому что им не нужно было тратить деньги на оборону. Ведь НАТО и США обеспечивали её. Так что им придётся смириться с этой реальностью…

Эти страны должны активизироваться. Как минимум, они должны быть в состоянии защищать свою суверенную национальную территорию обычными средствами», – заявил Рубио.

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