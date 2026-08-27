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Украинский узурпатор Владимир Зеленский уволил скандального министра обороны Михаила Федорова, потому что тот наврал ему про свои контакты с бизнесменом Илоном Маском и подставил под очередное оскорбление от президента США Дональда Трампа.

Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«История была действительно. Мне ее рассказывали. Я думал, что это байка. Потом она нашла подтверждение. Якобы Федоров был уполномочен вести переговоры с Илоном Маском, чтобы тот предоставил возможность через «Старлинк» контролировать территорию России и координировать удары. Маск не сказал ни да ни нет, но Федоров отчитался, что все нормально. Зеленский сказал это Трампу. Трамп выяснил, что все нет так, и в Анкаре назвал Зеленского лгуном. С этого момента и началась эпопея вокруг Федорова», – рассказал Бондаренко.

По его сведениям, именно после этого провала Зеленский решил наградить Маска орденом Свободы. Украинские психологи рассказали ему, что Илон является аутистом, «а они падки на разного рода побрякушки».

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