Фёдорова уволили за то, что Трамп обозвал Зеленского

Елена Острякова.  
27.08.2026 16:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 811
 
Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Украинский узурпатор Владимир Зеленский уволил скандального министра обороны Михаила Федорова, потому что тот наврал ему про свои контакты с бизнесменом Илоном Маском и подставил под очередное оскорбление от президента США Дональда Трампа.

Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский узурпатор Владимир Зеленский уволил скандального министра обороны Михаила Федорова, потому что тот наврал...

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«История была действительно. Мне ее рассказывали. Я думал, что это байка. Потом она нашла подтверждение. Якобы Федоров был уполномочен вести переговоры с Илоном Маском, чтобы тот предоставил возможность через «Старлинк» контролировать территорию России и координировать удары.

Маск не сказал ни да ни нет, но Федоров отчитался, что все нормально. Зеленский сказал это Трампу. Трамп выяснил, что все нет так, и в Анкаре назвал Зеленского лгуном. С этого момента и началась эпопея вокруг Федорова», – рассказал Бондаренко.

По его сведениям, именно после этого провала  Зеленский решил наградить Маска орденом Свободы. Украинские психологи  рассказали ему, что Илон является аутистом, «а они падки на разного рода побрякушки».

Ранее по совету психологов бывший спецпредставитель Госдепа Курт Волкер получил дорогие запонки.

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English version :: Читать на английском Фёдорова уволили за то, что Трамп обозвал Зеленского

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