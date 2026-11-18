Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия пока не определила «красные линии» для французских военных, присутствие которых на Украине было подтверждено накануне.

Об этом на французском парламентском телеканале Public Sénat заявил отставной французский контр-адмирал Мишель Олагарай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

В эфире показали выступлении главы МИД РФ Сергея Лаврова, который отметил, что для России не секрет присутствие французских военных на Украине, что расценивается как прямое участие в войне.

Впрочем, контр-адмирал уверяет, что в обязанности французов в основном входит ремонт и обслуживание техники.

«Это не является полноценным воинским соединением. То, что во главе стоит генерал, ещё не делает это полноценной силой, это, скорее, миссия по координации. Вот примерно так. Впрочем, это всё игра слов, ведь, в конце концов, кто определяет «красные линии»? Противник. А противник пока что ничего не сказал. И в тот момент, когда мы находимся в фазе эскалации и, возможно, переговоров, противник, разумеется, может заявить: «Ага, так это же военные силы!». И раз он считает их таковыми, то нанесет по ним удар. Французские военные прекрасно осознают, что могут стать целью. Собственно, именно поэтому мы и направляем туда военных — потому что понимаем, насколько это опасно», – сказал генерал.

Он добавил, что Франция тестирует свое оружие на Украине.

«Мы получаем уникальный опыт, наблюдая за тем, как ведет себя французское и иностранное оборудование в условиях реальных боевых действий на Украине», – заявил Олагарай.

При этом присутствующая в студии спецкор Патрисия Аллемоньер заметила, что Британия уже потеряла на Украине как минимум 12 военных, «которые выполняли практически ту же самую работу».