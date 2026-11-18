Главу Минобороны Украины предупреждают: Линяй из страны, пока можешь
Министр обороны Украины Евгений Хмара в скором времени может стать целью российских ударов.
Об этом в эфире «Комсомольской правды» заявил радиоведущий Иван Панкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Хочу сделать противнику замечание: зачем вы били по мосту, идиоты? Вот, они сейчас ухмыляются, и косплеят Путина. Их министр обороны Хмара говорит: «Мы ещё не начинали».
Если бы была возможность ответить ему лично, я бы сказал, что можешь линять из Украины. Потому что ты – не Зеленский», – сказал Панкин.
«Это с Зеленским всё понятно. Несмотря на совещание Совета безопасности, где якобы было принято решение ликвидировать Зеленского – его ликвидировать никто не собирается по ряду причин.
А вот тебя, Хмара, я бы из списка целей не убирал, а совсем наоборот. Ты – никто, звать тебя никак, и почему бы тебя не убрать при случае.
Это мои скромные инсайды. Но обратите внимание, мои скромные инсайды до этого нас не подводили. И скоро нас ждёт много интересных новостей из Украины», – добавил он.
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