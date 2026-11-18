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Министр обороны Украины Евгений Хмара в скором времени может стать целью российских ударов.

Об этом в эфире «Комсомольской правды» заявил радиоведущий Иван Панкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу сделать противнику замечание: зачем вы били по мосту, идиоты? Вот, они сейчас ухмыляются, и косплеят Путина. Их министр обороны Хмара говорит: «Мы ещё не начинали». Если бы была возможность ответить ему лично, я бы сказал, что можешь линять из Украины. Потому что ты – не Зеленский», – сказал Панкин.