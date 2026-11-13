Госизменник Илларионов: «В Кремле до смерти напуганы учениями «коалиции желающих» в Польше»

Вадим Москаленко.  
13.11.2026 22:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Запад, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина победит в войне только когда к боевым действиям присоединятся регулярные натовские войска.

Об этом на канале укро-пропагандистки Людмилы Немыри заявил бежавший на Запад и предавший Россию экс-советник президента РФ иноагент Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина победит в войне только когда к боевым действиям присоединятся регулярные натовские войска. Об...

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«В этой войне Украина может победить в союзе с другими государствами. Причём не в некоем абстрактном, когда они оказывают военную помощь, экономическую, гуманитарную, но и когда регулярные силы союзников участвуют в боевых действиях. Этого ещё не произошло, но произошло нечто очень важное.

С января этого года европейские союзники приняли решение о создании многонациональных сил для размещения на территории Украины. Они сформировали эти части, они назначили командующего. Более того, уже передовые отряды этих многонациональных сил для размещения в Украине начали манёвры в Польше. Вот сейчас в это время происходят впервые», – сказал Илларионов.

«Это тот факт, который до смерти, до истерики, до паники напугал Путина. Потому что если сейчас не договориться, с Украиной, с США о том, как останавливать эту войну, то тогда они будут размещены на территории Украины. Это страшный сон для Путина», – утверждал иноагент.

Отметим, что ранее польский генерал поднял на смех учения «коалиции желающих» в поддержку Украины.

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English version :: Читать на английском Госизменник Илларионов: «В Кремле до смерти напуганы учениями «коалиции желающих» в Польше»

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