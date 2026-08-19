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Командование ВСУ издевается над солдатами, заставляя отдавать часть денежного довольствия.

Об этом в эфире «Политека» заявил инструктор ВСУ Антон Черный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я общался с солдатами, после этого общался с родственниками солдат. Могу сказать о том, что это правда. Эти все маниакальные какие-то проявления ради наживы, ради денег. Основная цель этих всех пыток, маниакальных издевательств – это выбить из солдата деньги. Это основная цель. Если будут говорить о том, что хотели, чтобы боеспособность, как-то боевую подготовку, основной целью является выбивание денег», – сказал инструктор.

Сам Черный напомнил, что работает с бывшими уголовниками, освобожденными за согласие воевать на стороне ВСУ. И для них проблема особо актуальна. Попадая на «передок», зеки-ВСУшники сталкиваются с издевательствами командиров.

«Командование некоторых рот, всё-таки, подумало о том, что это банкоматы, и, к сожалению, начали выбивать из них большие, огромные деньги, на чём их взяли, и там идёт какое-то расследование», – сказал Черный.

Он не стал делиться подробностями выбивания денег, но, по всей видимости, кроме банального вымогания взятки за облегчение службы, речь также идет о всплывающих схемах оформления на солдат кредитов, которые становились невозвратными после их гибели.

Кроме того, мобилизованных, особенно одиноких, командиры старались женить на знакомых женщинах, чтобы те получали по 15 миллионов гривен, положенных за гибель военного на поле боя.