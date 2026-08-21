Инвесторы потеряли доверие к украинской энергетике – экс-глава «Укрэнерго»

Игорь Шкапа.  
21.08.2026 15:20
  (Мск) , Киев
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Война, Киев, Коррупция, Украина, Энергетика


Украинские компании провалили поручение [диктатора] Владимира Зеленского построить генерацию мощность один гигаватт.

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-глава государственной компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские компании провалили поручение [диктатора] Владимира Зеленского построить генерацию мощность один гигаватт. Об этом...

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«Государство первоначально сделало ставку на государственные компании. Оно сказало, помните: «Вы построите президентский гигаватт, 1000 мегаватт. Поручило это сделать пяти государственным компаниям. И они сделали практически ноль. По состоянию на сегодняшний день, очень мало таких объектов включено в сеть президентского гигаватта», – рассказал экс-глава «Укрэнерего».

Он считает, что ставку надо делать на частный бизнес, который способен строить быстрее в силу отсутствия бюрократических ограничений, которые есть у государственных компаний.

«А с частным сектором другая проблема. Деньги есть, в том числе и международных доноров, международных финансовых организаций. Этих денег не нужно слишком много. То есть мы говорим о двух-трех миллиардах евро за несколько лет, которые стоило потратить, чтобы развернуть эту генерацию. Проблема немного в другом.

Инвесторы не доверяют украинской энергетике. Они видят, кто ею управляет. Они видят прошлогодний скандал «Миндичгейт», понимают, что там были абсолютно тотальные коррупционные схемы не только в «Энергоатоме», но и по всему энергетическому сектору. И они видят, что люди, причастные к этому скандалу, кроме тех, кого НАБУ посадило в СИЗО, до сих пор не уволены», – объяснил Кудрицкий.

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