Иранская ракетная угроза может стать рычагом против ЕС на переговорах по Украине – Сивков

Максим Столяров.  
12.11.2026 18:49
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Иран, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вопросу расширения европейского контингента на территорию Украины на переговорах можно будет противопоставить позицию готовности Ирана наносить удары на всю дальность своего оружия.

Об этом на канале «Книжный Центр × Delib» заявил полковник в отставке, военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вопросу расширения европейского контингента на территорию Украины на переговорах можно будет противопоставить позицию готовности...

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«О том, что европейцы подожмут хвост и уползут в сторону [понимая реальную опасность их контингенту на Украине], можно судить хотя бы по тому, как они реагируют на действия Ирана, который бьёт в том числе и по их танкерам, по европейским танкерам.

И то, как Иран, не стесняясь, объявил о том, что он будет наносить удары на всю дальность действия своего оружия, включив в зону поражения Лондон и Жешув. Мы Жешув не трогаем, а Иран хочет включить Жешув!

Кстати, после встречи с нашим президентом может быть и так, что решить вопрос с европейским контингентом… будет осуществляться официально Ираном. Это тоже может быть такой вариант», – предположил Сивков.

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