Иранская ракетная угроза может стать рычагом против ЕС на переговорах по Украине – Сивков
Вопросу расширения европейского контингента на территорию Украины на переговорах можно будет противопоставить позицию готовности Ирана наносить удары на всю дальность своего оружия.
Об этом на канале «Книжный Центр × Delib» заявил полковник в отставке, военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«О том, что европейцы подожмут хвост и уползут в сторону [понимая реальную опасность их контингенту на Украине], можно судить хотя бы по тому, как они реагируют на действия Ирана, который бьёт в том числе и по их танкерам, по европейским танкерам.
И то, как Иран, не стесняясь, объявил о том, что он будет наносить удары на всю дальность действия своего оружия, включив в зону поражения Лондон и Жешув. Мы Жешув не трогаем, а Иран хочет включить Жешув!
Кстати, после встречи с нашим президентом может быть и так, что решить вопрос с европейским контингентом… будет осуществляться официально Ираном. Это тоже может быть такой вариант», – предположил Сивков.
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