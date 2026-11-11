Переговоры в Абу-Даби по Украине проходят без участия представителей Евросоюза из-за их деструктивной позиции.

Об этом в интервью американской журналистке Рейчел Блевинс заявил ирландский аналитик Чэй Боуз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Их не приглашают, потому что они мешают, потому что верят в собственную пропаганду. Есть множество задокументированных случаев, когда они говорили: «Мы никогда не будем разговаривать с русскими».

Вместо того, чтобы признать: «послушайте, возможно, мы поставили не на ту лошадку, возможно, нам нужно быть реалистами, возможно, нам следует прекратить эту войну, нам нужно остановиться».

Но они не могут этого допустить, потому что понимают, что вложили слишком много денег и политического капитала в идею о том, что Украина действительно может выиграть эту войну.

Хотя в тайне они знают, что это невозможно. Они не могут заставить себя сказать: «Ой, а король-то голый».

Нам нужно сесть и сказать: «Слушайте, как нам это закончить?»…

Любой, кто поднимет этот вопрос в их кругу и скажет: «Слушайте, а как насчет того, чтобы немного попрактиковаться? Как финны и норвежцы, позвонившие Владимиру Путину?» – столкнется с сопротивлением.

Они с ним разговаривали. За это их, конечно, раскритиковали, мол, нельзя с этим парнем разговаривать, нельзя разговаривать с врагом, вы братаетесь с русскими.

Конечно, финны и норвежцы гораздо ближе к русским, чем британцы. Британцы говорят, что война с Россией начнется через 123 дня, 4 часа и 6 секунд: «Русские придут к вам на улицу».

Вся эта бредовая пропаганда мешает любому прагматизму.

И мы видим это сейчас в Абу-Даби. Их просто не пускают в зал. Они сидят за детским столиком в отеле неподалеку и пытаются создать видимость своей значимости. Но они не важны, потому что без США НАТО – это бумажный тигр», – заявил Боуз.