«Иссякает стойкость». В Киеве с тревогой наблюдают рост популярности «укро-пессимистов» в Европе

Вадим Москаленко.  
16.11.2026 14:30
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


В Европе подходят к концу не только финансовые возможности поддержки бандеровцев, но и политические.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Европе подходят к концу не только финансовые возможности поддержки бандеровцев, но и политические....

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«Премьер-министр Чехии заявил, что Украина получила 520 млрд € за годы войны. То есть полтриллиона евро. Огромные деньги, даже по меркам Европы. Думаю, что [у Европы] иссякли не только финансовые возможности, но и иссякли политические возможности этих стран.

Многие страны переживают кризисы, находятся в сложном зимнем отопительном сезоне. Причём уровень запасов того же газа и всего остального часто находится на очень низком показателе», – сказал Бортник.

«Во многих странах в Европе приходят к власти правые и левые украино-пессимисты, скажем так. И поэтому, прежде всего, иссякает политическая воля, иссякает терпение, иссякает эта стойкость.

Ну и, конечно, европейские финансы, европейские военные возможности тоже очень серьёзно ограничены украинской войной в Украине и вот этими полутриллионом евро, которые выделены были раньше», – констатировал укро-эксперт.

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English version :: Читать на английском «Иссякает стойкость». В Киеве с тревогой наблюдают рост популярности «укро-пессимистов» в Европе

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