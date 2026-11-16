Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Европе подходят к концу не только финансовые возможности поддержки бандеровцев, но и политические.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Премьер-министр Чехии заявил, что Украина получила 520 млрд € за годы войны. То есть полтриллиона евро. Огромные деньги, даже по меркам Европы. Думаю, что [у Европы] иссякли не только финансовые возможности, но и иссякли политические возможности этих стран. Многие страны переживают кризисы, находятся в сложном зимнем отопительном сезоне. Причём уровень запасов того же газа и всего остального часто находится на очень низком показателе», – сказал Бортник.

«Во многих странах в Европе приходят к власти правые и левые украино-пессимисты, скажем так. И поэтому, прежде всего, иссякает политическая воля, иссякает терпение, иссякает эта стойкость. Ну и, конечно, европейские финансы, европейские военные возможности тоже очень серьёзно ограничены украинской войной в Украине и вот этими полутриллионом евро, которые выделены были раньше», – констатировал укро-эксперт.

Читайте также: Украина стала причиной грандиозного раздрая в Европе