«Иссякает стойкость». В Киеве с тревогой наблюдают рост популярности «укро-пессимистов» в Европе
В Европе подходят к концу не только финансовые возможности поддержки бандеровцев, но и политические.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Премьер-министр Чехии заявил, что Украина получила 520 млрд € за годы войны. То есть полтриллиона евро. Огромные деньги, даже по меркам Европы. Думаю, что [у Европы] иссякли не только финансовые возможности, но и иссякли политические возможности этих стран.
Многие страны переживают кризисы, находятся в сложном зимнем отопительном сезоне. Причём уровень запасов того же газа и всего остального часто находится на очень низком показателе», – сказал Бортник.
«Во многих странах в Европе приходят к власти правые и левые украино-пессимисты, скажем так. И поэтому, прежде всего, иссякает политическая воля, иссякает терпение, иссякает эта стойкость.
Ну и, конечно, европейские финансы, европейские военные возможности тоже очень серьёзно ограничены украинской войной в Украине и вот этими полутриллионом евро, которые выделены были раньше», – констатировал укро-эксперт.
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