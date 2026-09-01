Как могла в голову прийти такая чушь? Кишка тонка! – Путин отчитал Мерца
Закрытие Русского дома в Берлине и консульства РФ под предлогом якобы подготовки Россией диверсий в немецких аэропортах – попытка канцлера Фридриха Мерца спасти свою власть и мобилизовать антироссийский электорат накануне выборов, где правящая верхушка рискует потерпеть поражение.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Думаю, это связано, прежде всего, с внутриполитической ситуацией. Положение канцлера сложное он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему. Он не защищает национальные интересы, а торгует ими. Просчеты в экономике, предприятия закрываются, уровень жизни падает», – сказал Путин.
«С учетом падения рейтингов и предстоящих выборных кампаний, в Саксонии например, конечно, возникает вопрос о политическом будущем правящей верхушки Германии. Думаю, что это, прежде всего, связано с этим. Это еще одна грубая ошибка», – охарактеризовал президент действия немецких властей.
Он напомнил, что это уже не первое абсурдное обвинение в адрес Москвы.
«Еще несколько месяцев назад немецкие власти обвиняли Россию, что мы подорвали «Северные потоки». Я тогда еще удивлялся – как могла в голову прийти такая чушь? Мы заинтересованы в продаже газа в Европу. Мы и сейчас готовы будем поставлять. Им нужно только кнопку нажать – принять решение. Но кишка тонка, потому что американские санкции, вот и всё».
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