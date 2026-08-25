Как отстранение «Витька и Зятька» повлияет на российско-американский переговорный процесс – обсуждение в студии
С одной стороны, становится очевидным, что толку от Уитокффа и Кушнера на переговорах уже не будет, с другой – и «перестановка кроватей» ни к чему не приведёт, пока Европе и США выгодна война на Украине.
Об этом говорили участники эфира на канале «Первый севастопольский», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не ожидаю, что переговоры будут успешными. Окно для возможности для переговоров закрылось… была возможность, ее сейчас нет. Трамп занят Ираном. Лица, которым он поручил проводить переговоры, Уиткофф и Кушнер, не справились и не справятся. Очевидно, что у них нет ни знаний, ни опыта, ни полномочий.
Поэтому будет новое окно возможностей позже. Для того, чтобы оно было успешным, надо сменить переговорщиков. Да, они старались, и с нашей стороны Дмитриев старался, и Кушнер-Уиткофф старались, но не справились», – сказал экс-депутат Верховной рады Олег Царёв.
Политику возразил доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий.
«Во-первых, по поводу американской стороны переговорщиков, там надо добавить – не справились и не могли по определению справиться. И не думаю, что прямо потому, что у них не хватало там полномочий, вообще вопрос так не стоит.
Они свою задачу выполнили, но это была задача не договориться. Им не давались такие полномочия, и они просто не могли выполнить то, что официально как бы заявлялось, что они что-то там договорятся.
И второй момент, от перестановки кроватей не получится ничего, пока не возникнет причины для решения этой проблемы. Причин для того, чтобы остановить этот процесс, – пока и у США, и у Европы нет. Всё идёт своим чередом. Для них они решают свои задачи. Другое дело, что они получат не то, что они хотели, но это уже будет второе», – отметил доцент.
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