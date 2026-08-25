С одной стороны, становится очевидным, что толку от Уитокффа и Кушнера на переговорах уже не будет, с другой – и «перестановка кроватей» ни к чему не приведёт, пока Европе и США выгодна война на Украине.

Об этом говорили участники эфира на канале «Первый севастопольский», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не ожидаю, что переговоры будут успешными. Окно для возможности для переговоров закрылось… была возможность, ее сейчас нет. Трамп занят Ираном. Лица, которым он поручил проводить переговоры, Уиткофф и Кушнер, не справились и не справятся. Очевидно, что у них нет ни знаний, ни опыта, ни полномочий. Поэтому будет новое окно возможностей позже. Для того, чтобы оно было успешным, надо сменить переговорщиков. Да, они старались, и с нашей стороны Дмитриев старался, и Кушнер-Уиткофф старались, но не справились», – сказал экс-депутат Верховной рады Олег Царёв.

Политику возразил доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий.