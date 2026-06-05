«Как вести дела?»: у Трампа не осталось профессиональных дипломатов – доцент МГИМО

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У Госдепа США нет послов в более чем ста странах, поэтому и эффективно реализовывать внешнюю политику у них не получается.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно понимать, что мы, с одной стороны, думаем договориться с американским государством, а с другой стороны – видим, что американские корпорации с нами воюют. Так что получается довольно интересно. А Рубио показал, как оно выглядит на самом деле. У него, как у органа, который должен реализовывать решения, более ста вакансий послов свободны. То есть, в ста странах мира у США нет своего бюрократического представительства на первом уровне. Да, это можно объяснять, что не нашлось спонсоров, и почётных должностей», – сказал Коктыш.