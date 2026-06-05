«Как вести дела?»: у Трампа не осталось профессиональных дипломатов – доцент МГИМО
У Госдепа США нет послов в более чем ста странах, поэтому и эффективно реализовывать внешнюю политику у них не получается.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нужно понимать, что мы, с одной стороны, думаем договориться с американским государством, а с другой стороны – видим, что американские корпорации с нами воюют. Так что получается довольно интересно.
А Рубио показал, как оно выглядит на самом деле. У него, как у органа, который должен реализовывать решения, более ста вакансий послов свободны.
То есть, в ста странах мира у США нет своего бюрократического представительства на первом уровне. Да, это можно объяснять, что не нашлось спонсоров, и почётных должностей», – сказал Коктыш.
«Но это значит также, что нет профессионалов, которые могут реализовывать внешнеполитические интересы США, говорить от имени государства, и реализовывать то, о чём договорились на верхнем уровне. Нет для этого инструментов.
Поэтому есть корпорации, которые ведут отдельную политику. Есть Госдеп, который уполномочен многие вещи решать, но не факт, что это будет имплементировано. И есть Трамп, который крайне противоречив – и не контролирует то, что происходит на задней части сцены», – добавил эксперт.
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