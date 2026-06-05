«Как вести дела?»: у Трампа не осталось профессиональных дипломатов – доцент МГИМО

Максим Столяров.  
05.06.2026 19:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 392
 
Дзен


У Госдепа США нет послов в более чем ста странах, поэтому и эффективно реализовывать внешнюю политику у них не получается.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Госдепа США нет послов в более чем ста странах, поэтому и эффективно реализовывать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Нужно понимать, что мы, с одной стороны, думаем договориться с американским государством, а с другой стороны – видим, что американские корпорации с нами воюют. Так что получается довольно интересно.

А Рубио показал, как оно выглядит на самом деле. У него, как у органа, который должен реализовывать решения, более ста вакансий послов свободны.

То есть, в ста странах мира у США нет своего бюрократического представительства на первом уровне. Да, это можно объяснять, что не нашлось спонсоров, и почётных должностей», – сказал Коктыш.

«Но это значит также, что нет профессионалов, которые могут реализовывать внешнеполитические интересы США, говорить от имени государства, и реализовывать то, о чём договорились на верхнем уровне. Нет для этого инструментов.

Поэтому есть корпорации, которые ведут отдельную политику. Есть Госдеп, который уполномочен многие вещи решать, но не факт, что это будет имплементировано. И есть Трамп, который крайне противоречив – и не контролирует то, что происходит на задней части сцены», – добавил эксперт.

English version :: Читать на английском «Как вести дела?»: у Трампа не осталось профессиональных дипломатов – доцент МГИМО

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить