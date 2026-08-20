Канадский профессор: Запад самым подлым образом предал Россию

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Россия имеет все основания чувствовать себя преданной Западом, который давал обещания о не расширении НАТО на восток.

Об этом в эфире подкаста The Peacemonger заявил профессор военной истории Университета Калгари (Канада) Александр Хилл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В российских политических кругах существует глубокое чувство, что их предали в связи со всей этой историей с расширением НАТО. И я не думаю, что на Западе, особенно учитывая то, как это подают западные СМИ, осознают, насколько глубока эта обида, это чувство предательства по поводу событий, последовавших за распадом Советского Союза. Это была идея Горбачева, что мы все будем дружить, что нас примут в западный мир. И в 90-е годы, когда я там жил, было стойкое ощущение, что Запад мог бы больше помочь России не просто спасать Ельцина в 96-м, чтобы обеспечить его переизбрание, а реально помочь, если бы они действительно этого хотели. Но было ощущение, что Запад с удовольствием наблюдал за тем, как Россия страдает в начале 90-х», – сказал профессор.

Он просто поражен тем совершенно не отвечающим реалиям образам, в котором Россию представляют в западной прессе.