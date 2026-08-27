Келлог: «Участие Виткоффа и Кушнера – ошибка. Переговорами должен заниматься я»

Вадим Москаленко.  
27.08.2026 09:39
  (Мск) , Киев
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Политика, Россия, США, Украина


Российско-американскими переговорами должен заниматься человек, безоговорочно находящийся на стороне Украины.

Об этом в интервью журналистке Рамине Есхакзай заявил бывший спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российско-американскими переговорами должен заниматься человек, безоговорочно находящийся на стороне Украины. Об этом в интервью...

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«Москва не хотела, чтобы вы занимались российским направлением, и Вашингтон поменял вашу роль. Почему США на это согласились?» – спросила ведущая.

«Не знаю. Русские не хотели видеть меня в этой переговорной команде. И это печально, потому что к ним прислушались. Надо было сказать: «Вы не выбираете нашего переговорщика».

Но они позволили Путину повлиять на это, и начали использовать его друзей. Я хотел бы оставаться представителем и по Украине, и по России. Но этого не произошло», – сказал Келлог.

По его мнению, Виткофф и Кушнер не подходят, потому что редко посещают Украину.

«Например, в День независимости их на Украине не было. Президент Финляндии, премьер Британии были. Официального представителя США не было.

Не думаю, что можно вести переговоры, если ты не понимаешь, через что проходит одна из сторон. Виткофф и Кушнер никогда не видели ничего подобного, они никогда не смогут понять войну.

Я не думаю, что они хорошо понимают Россию и её возможности. Они этому не обучены, это не их компетенция. Поэтому я думаю, что их участие в переговорах – это ошибка», – добавил американский генерал.

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English version :: Читать на английском Келлог: «Участие Виткоффа и Кушнера – ошибка. Переговорами должен заниматься я»

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